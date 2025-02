Centro Universitário Fibra concede título de Doutor Honoris Causa a Ubirajara Imbiriba Salgado

O Centro Universitário Fibra realizou nesta quarta-feira (31) a cerimônia de outorga do título de Doutor Honoris Causa ao renomado médico e professor paraense Ubirajara Imbiriba Salgado. O reconhecimento é resultado de uma trajetória marcada por contribuições expressivas à dermatologia, ao ensino superior e à vida social no Pará. O auditório da instituição reuniu autoridades acadêmicas, profissionais da saúde e personalidades locais para celebrar a homenagem.

A solenidade foi conduzida pelo Dr. David Bichara e contou com a presença de nomes como Dr. Habib Fraiha Neto, a coordenadora do curso de medicina da Fibra, Dra. Louise Bendahan, a pró-reitora acadêmica Irene Noronha Seabra, o reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente Noronha, e a presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, Dra. Tereza Cristina Azevedo. Também compôs a mesa de autoridades a vice-reitora da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Ilma Pastana.

Com uma carreira extensa, Ubirajara Imbiriba Salgado deixou sua marca na medicina paraense, sendo pioneiro em diversas pesquisas na área da dermatologia. Além disso, ele também teve papel fundamental no esporte e na cultura do estado. Presidiu o Clube do Remo por três mandatos e esteve à frente da organização do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. No campo acadêmico, seu legado inclui a implantação do ambulatório de dermatologia da Uepa, hoje uma referência nacional no tratamento da hanseníase.

“Estou recebendo essa homenagem e para mim é uma felicidade muito grande. Como médico, sempre fiz as coisas para que a gente pudesse ter outras pessoas que recebam o que precisam de nós. Isso é o mais importante e por isso estou aqui e saio com algo extraordinário, muito obrigado”, disse o médico.

Durante a cerimônia, o reitor Vicente Noronha destacou o impacto da atuação do homenageado. “Poder homenagear o Doutor Ubirajara Imbiriba Salgado é uma alegria muito grande para nós do Centro Universitário Fibra. O título de Doutor Honoris Causa é consequência de um trabalho sério, competente, ético e humanizado que ele desenvolveu desde o início de sua carreira”, disse.

“Falar do doutor, professor Ubirajara Salgado é falar de fé e de esperança. Ele iniciou a semente do ambulatório de dermatologia que hoje é reconhecido como uma referência estadual e nacional, com pesquisa, residência e todas as atividades de extensão e ensino. Ele também deixa um legado importante para o tratamento da hanseníase no Pará”, disse Ilma Pastana, vice-reitora da Uepa.

Ao final do evento, Dr. Habib Fraiha Neto elogiou a iniciativa da Fibra. “Professor Ubirajara Salgado merece esta homenagem. A Fibra está de parabéns pela iniciativa e eu estou muito honrado em ter sido escolhido para saudá-lo”. O reconhecimento ao médico reforça sua contribuição para a formação de profissionais de saúde e para a evolução da medicina no estado.