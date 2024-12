Conexão Mercado: Fibra tem curso de Medicina e Réveillon de Alter do Chão em alta

• Visita

Os representantes do Colégio La Salle Ananindeua, através da diretora Dulcinea Alves e dos professores Fernando Chuva e Elias Bechara (foto), visitaram o Grupo Liberal e foram recebidos por Rose Maiorana (diretora comercial), Marcelo Zanella (gerente comercial), Anne Pereira (supervisora Liberal+) e Elizabeth Anjos (executiva Liberal+). Na ocasião, deram entrevista para rádio Liberal + destacando o compromisso da instituição com a educação de qualidade e os valores humanos, além de comemorarem os 5 anos de atuação lassalista no estado do Pará.

• Presente de Natal

Patricia Pontes, fundadora da joalheria Eternity (Divulgação)

A joalheria Eternity, que tem na sua missão eternizar momentos especiais por meio de joias, está com uma curadoria especial em suas duas unidades, a do shopping Boulevard e do shopping Bosque Grão-Pará. Além disso, Patricia Pontes (foto), fundadora da joalheria, selecionou um vinho que é ícone da vinicultura argentina, produzido pela tradicional Bodega, para presentear os clientes nas compras acima de 5 mil reais. Carena Zapata.

• Conteúdo de Valor

Gustavo Freitas desembarca na Ucrânia (Divulgação)

O projeto “Relatos de Guerra: O Liberal na Ucrânia”, iniciativa do Grupo Liberal, apresenta conteúdos exclusivos dos principais acontecimentos da humanidade e sua repercussão no cenário internacional, através de todas as plataformas do grupo, como rádio, portal e impresso. Gustavo Freitas (foto) é o correspondente internacional e analista internacional do Grupo Liberal que desembarcará na Ucrânia a partir do dia 3 de janeiro para cobertura dos fatos. Ele também já fez cobertura da posse presidencial na Argentina e esteve no Oriente Médio documentando a vida em zonas de conflito na Síria.

• Novidade

O Centro Universitário Fibra recebeu a tão esperada autorização do MEC para oferecer o curso de Medicina. A oficialização foi publicada no Diário Oficial da União. A conquista representa a realização de um grande sonho para a família Fibra e um marco importante para a educação e a saúde na região Amazônica. Com a chegada do curso de Medicina, a Fibra reforça seu compromisso com a excelência educacional e com o desenvolvimento da saúde pública no Estado do Pará, formando profissionais prontos para os desafios da saúde global. O curso será oferecido com um modelo inovador, integrando Medicina de precisão, inteligência artificial e parcerias estratégicas com órgãos governamentais, proporcionando aos alunos uma formação prática em sistemas públicos de saúde com a qualidade do Centro Universitário Fibra. O Vestibular acontecerá no dia 26 de dezembro, com resultado no dia 27. As inscrições podem ser feitas no site da instituição.

• Quinta Temporada

Patrícia Lopes e Bel Soares (Divulgação)

O videocast Conexão Mercado, que faz parte do mesmo projeto que envolve está coluna, iniciou a gravação da sua quinta temporada, que deve estrear no final de janeiro/2025. Enquanto isso, está rolando a campanha de manutenção convidando a todos para assistirem a quarta temporada que recebeu convidados como Yascara Cavalcante, Eliezer Marins, Silvio Luiz entre outros. O Conexão Mercado é apresentado pela jornalista Bel Soares (foto) e tem Patrícia Lopes (foto) na produção.

• Réveillon

O "Réveillon Vai Tapajós", que ocorre em Alter do Chão, no oeste do Pará, foi considerado o segundo evento mais hypado do Brasil para a virada de 2025, segundo o Portal Léo Dias. O destino turístico é um dos mais desejados e recebe centenas de visitantes de outras cidades, estados e até mesmo países.

Com uma proposta que une celebração e contato com a natureza, o "Vai Tapajós" oferece uma experiência inesquecível durante o evento que ocorre às margens do Rio Tapajós. O festival garante não apenas uma festa, mas a conexão e imersão na Amazônia. A programação inclui atividades que exploram a biodiversidade local e valorizam as tradições culturais da região, promovendo um turismo sustentável e consciente.