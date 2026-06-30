Catedral de Belém celebra Nossa Senhora da Graça e os 15 anos de episcopado de Dom Julio

A Catedral Metropolitana de Belém realiza, entre os dias 6 e 9 de julho, a festividade de Nossa Senhora da Graça, padroeira da primeira paróquia da capital paraense. Além das celebrações religiosas, a programação deste ano marcará os 15 anos de ordenação episcopal do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

As celebrações terão início sempre às 18h30, com o novenário, seguido de missa às 19h, presidida por sacerdotes convidados. No dia 9 de julho, data dedicada a Nossa Senhora da Graça, a missa solene será celebrada por Dom Julio.

Durante a celebração, também será apresentado aos fiéis o pálio arquiepiscopal recebido pelo arcebispo em 29 de junho, na solenidade de São Pedro e São Paulo. O pálio é uma insígnia litúrgica concedida pelo papa aos arcebispos metropolitanos e simboliza a comunhão com a Igreja de Roma e a missão pastoral sobre a arquidiocese.

Primeira igreja de Belém

A devoção a Nossa Senhora da Graça está ligada às origens da capital paraense. A paróquia foi fundada em julho de 1617, tornando-se a primeira igreja de Belém, quando a região ainda integrava o Bispado da Bahia.

Inicialmente, a imagem da santa permanecia em uma capela construída no Forte do Castelo. Posteriormente, foi transferida para o local onde hoje está a Catedral Metropolitana, então conhecida como Igreja Matriz. O primeiro vigário da então Freguesia de Nossa Senhora da Graça foi o padre Manuel Figueira de Mendonça.

Trajetória de Dom Julio

Natural de Garça (SP), Dom Julio Endi Akamine nasceu em 30 de novembro de 1962. Integrante da Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos), foi ordenado sacerdote em 1988. Tornou-se bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo em 2011 e, cinco anos depois, foi nomeado arcebispo metropolitano de Sorocaba.

Em março de 2025, foi escolhido pelo papa para assumir a Arquidiocese de Belém. Chegou à capital paraense em maio daquele ano e tomou posse como o 11º arcebispo metropolitano da cidade, adotando como lema episcopal: "Não vos canseis de fazer o bem".

Programação

6 de julho (domingo)

18h30 – Novenário de Nossa Senhora da Graça

19h – Missa presidida pelo padre Breno Gomes, da Paróquia Santa Teresa de Calcutá

7 de julho (segunda-feira)

18h30 – Novenário

19h – Missa presidida pelo padre João Maria, da comunidade Sementes do Verbo

8 de julho (terça-feira)

18h30 – Novenário

19h – Missa presidida pelo padre Joseildo Zeferino, vigário paroquial

9 de julho (quarta-feira) – Dia de Nossa Senhora da Graça

19h – Missa solene presidida por Dom Julio Endi Akamine, em celebração aos 15 anos de sua ordenação episcopal, com apresentação do pálio arquiepiscopal.