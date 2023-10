Castanhal realiza a 25ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré

A 25ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré, acontece nesse domingo,15, em Castanhal, região nordeste do estado. A expectativa da Diocese de Castanhal é de reunir cerca de 400 mil pessoas na caminhada de fé que tem início as 6h da manhã, com saída da imagem da santa da matriz de São José em direção a Catedral Santa Maria Mãe de Deus.

A procissão que une a comunidade católica da região segue em caminhada até a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na vila do Apeú, logo após a missa campal presidida por dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

O tema da Romaria desse ano é: “Com Maria, primeira missionária, em missão eu vou!” que está em sintonia com o tema da Carta Pastoral 2023, de Dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal: “Parado não dá! Missionário eu sou. Em missão eu vou!”. Somos convidados a participar da missão em família, na comunidade eclesial e na sociedade, sendo testemunhas e colaboradores na construção do Reino de Deus.

“É um momento de fé. Nossa Senhora vai chamando, reunindo e apontando para seu filho Jesus. A meta de nossa vida é Deus porque dele viemos e para ele voltaremos. Então que bonito sentir que não estamos sozinhos nessa caminhada e a Romaria é um evento do povo de Deus. E nesse ano em especial temos muitas suplicas a Maria, como as guerras, a fome no país e o desmatamento da Amazônia. Então estamos com tudo pronto para mais um momento de fé esperança do nosso povo”, disse o bispo.

O calendário oficial das homenagens a mãe de Jesus teve início na segunda-feira, 09, com a Missa dos Missionário Visitadores de Castanhal, às 19h. Durante toda a semana houve a oração do terço no entorno da Catedral, seguido de missa.

Na sexta ,13, as 16h, Nossa Senhora foi homenageada com a Romaria dos idosos que percorreram cerca de seis quilômetros da igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na vila do Apeú até a Catedral Mãe de Deus.

No sábado,14, a imagem de Nossa Senhora iniciou uma caminhada por diversos bairros. Às 18h será celebrada a missa na Paróquia de Sant’Ana, no Apeú. E em seguida, a Trasladação da vila até a Matriz de São José, onde ocorreu a troca do Manto, por volta das 21h.