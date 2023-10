Castanhal: católicos participam da Trasladação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Centenas de motocicletas, carros e caminhões participaram da Trasladação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, na noite desse sábado (14), em Castanhal, no nordeste do estado. A imagem da santa foi levada da igreja de Santa Ana, no Apeú, até a igreja Matriz de São José, no centro da cidade. Um percurso com cerca de 15 quilômetros, que durou cerca de duas horas.

O evento antecipa a principal homenagem a Nossa Senhora, que é a Romaria deste domingo (15).

Antes do traslado, uma missa foi celebrada por Dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal, na praça em frente à igreja da Santa Ana. A imagem foi dentro da berlinda que foi conduzida por um veículo da Polícia Rodoviária Federal.

Na saída do Apeú todos os carros que seguiam na Trasladação receberam o tradicional “banho” de água benta que há 15 anos é realizado pelo Terço dos Homens de Castanhal.

A chegada da imagem a praça da igreja Matriz de São José, é um dos momentos mais emocionantes e esperados pelos fiéis. É lá que ocorre a troca do manto do ano anterior pela que será usada no domingo e irá permanecer até o ano seguinte.

Centenas de devotos aguardavam emocionados pela celebração que foi realizada por Dom Carlos Verzeletti.

“A troca do manto tem um significado de renovação. A renovação do nosso amor por Maria e do cuidado dela por todos os filhos”, disse o bispo.

A 25ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré, acontece nesse domingo,15. A expectativa da Diocese de Castanhal é de reunir cerca de 400 mil pessoas na caminhada de fé que tem início as 6h da manhã, com saída da imagem da santa da matriz de São José em direção a Catedral Santa Maria Mãe de Deus. A procissão que une a comunidade católica da região segue em caminhada até a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na vila do Apeú, logo após a missa campal presidida por dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.