Castanhal, no nordeste paraense, recebe novo prédio do 5º Batalhão de Polícia Militar

O município de Castanhal, no nordeste do Pará, recebeu na última segunda-feira (20), o novo prédio do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM). Além de Castanhal, a unidade é responsável pelo policiamento ostensivo das cidades de Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, São Francisco do Pará, Terra Alta, São Domingos do Capim e São João da Ponta. Foram investidos mais de R$ 700 mil na readequação e revitalização de várias dependências.

A reconstrução alcançou, também, o alojamento das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e o prédio da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (3ª Cime), anexo ao 5º Batalhão. "Após 40 anos de existência do nosso batalhão, nós recebemos uma reconstrução muito grande, importante para Castanhal e os outros municípios que compreendem a área de circunscrição do 5° Batalhão. Sem contar que a nova estrutura, com auditório climatizado, sala de instrução e um pólo de formação para novos militares vai refletir na prestação de melhor serviço para a população", garantiu o comandante da unidade, tenente-coronel Galhardo.

Batalhão rural

O governador Helder Barbalho falou sobre a entrega das novas instalações do Batalhão "Coronel Magela" e sobre a implementação de dois batalhões rurais. "O projeto para criação do Batalhão Rural em Castanhal e em Marabá já está na Assembleia Legislativa. É necessário um policiamento especializado para o campo, dando mais segurança aos trabalhadores rurais, que trabalham incansavelmente gerando renda a todo o Estado", concluiu.

Obras em Inhangapi

Moradores de Inhangapi vão receber em breve quase 35 quilômetros de estradas vicinais e a substituição de quatro pontes de madeira por estruturas em concreto. As obras do Governo do Pará representam investimentos de cerca de R$ 4 milhões. O município também será beneficiada por ações do Programa “Asfalto Por Todo o Pará”. Durante agenda de trabalho na cidade, Helder Barbalho assinou convênios com a Prefeitura do nordeste do Pará.

Também foram entregues 21 Cadastros Ambientais Rurais (CARs) a produtores e assinada a Ordem de Serviço que autoriza a drenagem e pavimentação asfáltica em 2 quilômetros de vias urbanas. Ainda em Inhangapi, uma nova Unidade Local de Sanidade Agropecuária (Ulsa), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), foi entregue para garantir mais comodidade e segurança aos servidores e produtores rurais da região.