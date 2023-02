Castanhal apresenta redução de 28% no índice de roubo, diz comandante do 5º BPM

Castanhal teve uma redução de 28% no índice de roubos no ano de 2022 em relação ao ano de 2021. A estatística foi realizada pela Segup- Secretaria de Segurança Pública do Pará e divulgada pelo 5° Batalhão de Policiamento Militar, como explica o Coronel Galhardo, comandante do batalhão.

“Conseguimos em dois anos seguidos reduzir os índices de roubo em Castanhal e comparando 2022 a 2021 tivemos uma redução de 28%. Este é um dado estatístico da Segup- Secretaria de Segurança Pública do Pará. Temos um acompanhamento semanal da mancha criminal com os dados da Segup que abrange todas as ocorrências”, disse o comandante do 5°BPM.

A redução é vista de forma positiva para a corporação que é responsável pelo policiamento ostensivo no município de Castanhal. “Sabemos que este número não é o ideal porque queríamos reduzir em 100% os casos de roubo, mas estamos sempre atendendo e cumprindo a meta que é a de redução a cada ano dos índices criminais no município”, explicou o Coronel Galhartdo.

Dados comparativos

Prisões em flagrante: 253 (2021) e 390 (2022)

Apreensões de armas de brinquedo: 11 (2021) e 17 (2022)

Veículos roubados recuperados: 144 (2021) e 166 (2022)

Armas apreendidas: 46 (2021) e 50 (2022)

Apreensão de drogas: 8kg (2021) e 27 kg (2022)

Mandados de prisão cumpridos: 13 (2021) e 25 (2022)

Foragidos recapturados: 18 (2021) e 38 (2022)

Abordagens de pessoas: 12 mil (2021) e 18mil (2022)

Operações

A Polícia Militar realiza seis operações ostensivas diárias e uma semanal desde 2021. Elas iniciam a meia noite e encerram no final da tarde.

A primeira é a 'Met', nome da deusa grega da proteção. Vai de meia noite até 2h da madrugada. “O objetivo é evitar os crimes de homicídios que geralmente ocorrem neste período”, explicou o Coronel Galhardo.

A segunda é a 'Madrugada Segura' que vai das 2h até as 5h da manhã com rondas e abordagens. “Depois vem a Saída Segura que é realizada no começo da manhã com rondas e abordagens na proximidades das paradas de ônibus para assegurar a ida das pessoas aos seus trabalhos. Temos neste mesmo horário a operação duas rodas com a Rocan que são feitas r e abordagens em diversas áreas”, disse o comandante.

Segundo o comandante do 5° BPM, a operação Feira Livre que realiza abordagens no começo da manhã, na área da Ceasa, onde se concentram pessoas em situação de vulnerabilidade, é uma das operações mais trabalhosas. “É um gargalo que não compete somente a Polícia Militar. Fazemos prisões diárias e todos o dia quando a gente volta sempre acha alguma coisa. É uma área muito sensível e precisa de um trabalho longo com uma discussão mais ampla por parte do poder público, mas a polícia tem feito a parte dela”, explicou o Coronel Galhardo.

Já no período da tarde é realizada a operação Bloqueio com a parceria do Detran e da Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran). “Escolhemos um bairro com apoio do Detran e Semutran para averiguarmos o possível transporte de drogas e armas. São abordados motocicletas, carros e vans com o fim de descobrirmos a existência de drogas e armas e por tabela os outros órgãos agentes de transito verificam a questão das irregularidades dos veículos e condutores”, explicou.

A única operação que ocorre somente em um dia da semana é a Super. Que é realizada em determinado dia e bairro de acordo com os dados da mancha criminal da semana anterior. “Ela pode ser a Super Segunda ou Super Terça e vai depender em qual dia da semana anterior foi verificado o maior número de ocorrências e a localidade. Então ocupamos esse bairro e fazemos as rondas.Todas as operações do 5º BPM são planejadas em conjunto com o comando de policiamento regional 3. CPR III”, observou o Coronel Galhardo.