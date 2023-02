Bairro do Jaderlândia: uma 'cidade' dentro de Castanhal

Até o último senso realizado em Castanhal, em 2021, eram cerca de 55 mil moradores no bairro do Jaderlândia, periferia do município. Em abril, o maior bairro de Castanhal completa 38 anos e, hoje, agrega as comunidades da Portelinha, Jardim das Flores, Rouxinol, Bibiana, Santa Catarina, Girassol, Oscar Reis, Caveirão e Irã, que cresceram ao seu redor.

No começo era uma invasão as margens da rodovia BR -316, na saída de Castanhal no sentido do município de Santa Maria do Pará. Os primeiros moradores iam chegando de várias cidades, principalmente, da região nordeste brasileira e do Pará. Logo construíam suas casas e fixavam moradia. O local ainda não tinha nem nome.

Na época o município era circundado por grandes fazendas e em uma destas áreas estava a fazenda da família Espinheiro, situada às margens da BR -316 e foi ocupada por grupos de famílias no ano de 1985, como explica o gestor da subprefeitura do bairro, Júnior Abreu.

“Os ocupantes se fixaram definitivamente no local constituindo lotes de terras na esperança de construir suas residências e como a área era muito grande a prefeitura não teve condições financeiras para desapropriar o local por interesse social, a fim de legalizar a invasão juridicamente, porque neste caso o proprietário é indenizado”, explicou o subprefeito.

Então o prefeito Paulo Titan recorreu ao governador Jader Barbalho para ajudar não só na desapropriação, mas também para dar auxilia as famílias que estavam na área sem recursos para se manterem.

E o bairro cresceu e se desenvolveu as margens da BR-316 e ao redor da primeira rua pavimentada, a Dr. Adailson da Silva Rodrigues, onde se concentra o comércio com diversos serviços à população.

Aqui é meu lugar

Seu José Raimundo Gadelha, mais conhecido como “Frangozé”, é natural de Capitão Poço e chegou no Jaderlândia em 1987. O morador se diz um grande apaixonado pelo bairro e que não pretende sair da comunidade. “Eu fui um dos primeiros comerciantes, o primeiro vereador eleito pelo bairro e acompanhei todo as fases de desenvolvimentos do Jaderlândia. Aqui tem de tudo e não tem necessidade do morador sair para ir comprar nada no centro de Castanhal. Somos praticamente uma pequena cidade. E pelo Jaderlândia eu só tenho gratidão por tudo que ele me deu. Imagina você chegar nesta cidade aos 17 anos com mulher e filho e ter conseguido tudo que consegui durante todo esse tempo graças a esse bairro que eu quero morar para sempre”, contou o ex vereador.

O comerciante José da Mata Araújo, de 79 anos, é de Capanema, e veio para o bairro depois de saber da facilidade em adquirir um lote para construir uma casa e morar. Já são mais de 30 anos morando no bairro. “Morei 10 anos em outro bairro e vim pra cá quando era invasão e logo depois o governo desapropriou e nos deu o título da terra. Eu fui construindo aos poucos a casa e ao mesmo tempo um pequeno comércio. Aqui criei meus filhos e não tenho vontade de ir pra outro lugar. É muito bom morar num bairro que tem tudo e todos se conhecem”, contou.

José da Mata veio de Capanema em busca de um lote para construir a casa própria (Divulgação/ Patrícia Baía)

O empresário Luiz Almeida, de 63 anos, escolheu o bairro para morar e crescer financeiramente. Ele enxergou o potencial do bairro e montou uma das maiores farmácias da cidade. “Cheguei faz 23 anos para explorar o ramo farmacêutico. Na época era um local que estava crescendo e eu vi essa oportunidade. É um bairro de gente simples e muito hospitaleira. Já foi um bairro muito discriminado em uma determinada época por causa da criminalidade, mas isso ficou no passado e hoje é um bairro de referência bom para se viver e trabalhar”, contou Luiz Almeida.

Luiz Almeida é dono de uma das maiores farmácias do bairro (Patrícia Baía/ O Liberal)

Um bairro para se divertir

Não é preciso sair do Jaderlândia para tomar um banho gelado de igarapé. E é no bairro que fica um dos balneários mais populares e frequentados da região urbana de Castanhal. É o Parque das Águas. O dono do local é o cearense, Davi de Andrade, de 62 anos, que chegou ao município no começo da criação do bairro e se fixou após ganhar um terreno da prefeitura. “Foi doado um pedaço de terra as margens da BR-316 e eu iniciei a minha empresa. Depois de um tempo eu vi esse terreno onde hoje é o parque e o meu coração bateu mais forte. Ele precisava ser cuidado e eu comprei e transformei num parque”, contou o empresário.

Parque das Águas, balneário dentro do Jaderlândia (Divulgação/ Davi de Andrade/ Arquivo Pessoal)

O parque tem 23 anos de existência é o principal lugar de diversão os moradores, principalmente aos finais de semana. “No domingo vem cerca de 3.500 pessoas e 90% delas é do bairro, mas abrimos e recebemos muitas pessoas também na segunda feira para dar uma oportunidade de laser aos trabalhadores do final de semana”, disse.

Desafios da administração

Júnior Abreu: a maior dificuldade é a urbanização das comunidades periféricas do bairro (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

De acordo com o subprefeito do bairro, Junior Abreu, a maior dificuldade do bairro é a urbanização das comunidades periféricas do bairro. “Temos a Portelinha, a Oscar Reis que precisam muito de saneamento, asfalto e para 2023 é nossa prioridade atender a periferia do Jaderlândia. O bairro em sim já tem uma boa estrutura, mas vamos trabalhar para chegar onde ainda não chegou”, explicou o subprefeito.