Vídeo: Casais trocam socos dentro de academia em Canaã dos Carajás

O desentendimento entre dois casais em uma academia no município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense, levou a uma briga física com direito a troca de socos. O confronto foi registrado em vídeo por outros frequentadores do estabelecimento e rapidamente ganhou visibilidade nas redes sociais. Nas imagens é possível ver os dois homens desferindo golpes um contra o outro e duas mulheres agarradas no chão, enquanto outras pessoas observam estáticos.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC-PA) informa que o caso já está sendo apurado pela delegacia de Canaã dos Carajás. No processo de investigação do ocorrido, as testemunhas serão ouvidas e perícias necessárias solicitadas.

A academia onde tudo aconteceu também se manifestou sobre a situação. Segundo eles, os contratos dos envolvidos com a academia foram rescindidos, devido à gravidade da situação.

“Esse tipo de comportamento vai contra os valores que promovemos diariamente, baseados no respeito mútuo e na boa convivência, além de não condizer com a conduta dos nossos alunos”, detalha o estabelecimento através do seu posicionamento.