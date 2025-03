Carro de som para anunciar vagas de emprego? Estratégia inusitada chama atenção em cidade do Pará

Uma forma inusitada de recrutamento tem ganhado destaque nas redes sociais: o uso de carros de som para divulgar oportunidades de trabalho. Em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, empresários e recrutadores têm recorrido a essa estratégia para preencher vagas de emprego no município.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas mulheres em cima de um carro de som anunciando vagas. "Estamos com diversas oportunidades de trabalho: líder de andaime, montador de andaime... Se interessar, pode comparecer lá", diz uma delas. No vídeo, também é possível ouvir um homem comentando: "Canaã tá bom de vaga. Quem quiser trabalhar é só falar com a mulher ali. Lá no Sine tem vaga."

A estratégia reflete a dificuldade em encontrar profissionais qualificados diante do rápido crescimento da cidade. Antes conhecida apenas pela mineração, Canaã dos Carajás tem expandido sua rede de comércio e serviços, investido em educação e se consolidado como um novo polo de oportunidades no sudeste do Pará.

Diante desse cenário, empresas têm inovado na forma de recrutamento para alcançar um público maior. O uso de carros de som, tradicional em campanhas políticas e anúncios comerciais, agora se torna uma ferramenta para atrair trabalhadores e suprir a demanda crescente por mão de obra.