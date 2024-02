Carnaval 2024: Arquidiocese critica uso de imagem de Nossa Senhora de Nazaré em desfile de escola

A presença de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré no desfile da escola de samba Império de Casa Verde, do Grupo Especial, do Carnaval de São Paulo, no último sábado (10), provoca polêmica, a ponto de a Arquidiocese de Belém manifestar-se contrária à iniciativa. A agremiação carnavalesca prestou homenagem à cantora paraense Fafá de Belém e levou para a avenida itens da cultura e história do Pará. Por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (14), o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, fez um pronunciamento em nome da Arquidiocese, enfatizando que a Igreja Católica não foi consultada pelos idealizadores do gesto.

Dom Alberto destacou, no pronunciamento em vídeo, que no último Carnaval ocorreram episódios que "não foram agradáveis e tocaram na nossa devoção, na nossa prática religiosa". "Uma escola de samba na Cidade de São Paulo acompanhada de uma cantora que é da nossa terra utilizaram a imagem, uma figura de Nossa Senhora de Nazaré, para uma das manifestações dessa escola de samba. Mais do que natural, nós encontramos tantas reações, e essas são as coisas naturais as reações de pessoas, de jornalistas, de políticos, de pessoas as mais simples do meio do povo de Deus, contrárias, e nós, todos, estamos contrários, a essa forma de utilização das figuras religiosas da nossa devoção", destaca o arcebispo.

"Nós temos de dizer que foi uma absoluta falta de bom senso, um gesto lamentável tanto da escola de samba como da pessoa, a cantora, que se prestou a fazer esse desserviço à nossa devoção, à Nossa Senhora de Nazaré", enfatizou dom Alberto. Ele expressou que ficou triste com o fato e manifestou o desejo de que "as pessoas tomem consciência de que, primeiro, não houve qualquer consulta à Igreja Católica; se houvesse essa consulta, nós aconselharíamos a não usar esse tipo de figura; e que foi o uso da liberdade das pessoas responsáveis por esta escola de samba ou da figura artística que se julgou no direito de fazer isso".

Dom Alberto Taveira Corrêa pediu aos responsáveis pela iniciativa para que "tenham a bondade de rever o seu modo de agir, as suas ações, que nós não façamos isso em outras ocasiões, mas respeitemos o nosso modo de devoção à Nossa Senhora, respeitemos a nossa fé cristã católica, porque as reações são de todos os setores da sociedade". "Não são pessoas ignorantes, até porque não podemos dizer que são ignorantes aqueles que acreditam, assim como nós acreditamos, não são pessoas invejosas, são pessoas retas, corretas, importantes e que nós levamos em conta. Em homenagem em todas as pessoas que reagiram fortemente diante dessa uso inadequado das figuras ligadas à Nossa Senhora de Nazaré, nossa devoção mariana maior, e nessa Arquidiocese em todo o Estado do Pará", afirmou o arcebispo, pedindo a Deus que ilumine a todos a valorizar e respeitar "tudo aquilo que é o nosso patrimônio mais sagrado".