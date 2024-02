Quarta-feira de Cinzas: confira programação da Arquidiocese de Belém

A Missa da Imposição das Cinzas nas igrejas do mundo inteiro, em especial nas paróquias da Arquidiocese de Belém, será celebrada nesta Quarta-feira de Cinzas e marcará o começo da Quaresma, período de reflexão e abstinência por parte dos fiéis, em preparação à Páscoa do Senhor, em 31 de março. Nesta quarta-feira (14), em Belém, ao longo do dia, serão celebradas missas com o rito de imposição das Cinzas nas paróquias das oito Regiões Episcopais, presididas pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada unidade.

VEJA MAIS:

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá a missa às 19h, na Catedral Metropolitana de Belém. Os Bispos Auxiliares Dom Antônio de Assis Ribeiro, presidirá às 19h, na Área Missionária Santo Agostinho, na Sacramenta e Dom Paulo Andreolli, presidirá às 8h, na Comunidade São João Evangelista, na Ilha do Maracujá, conforme informa a Arquidiocese de Belém

Confira os horários das missas paroquiais:

- Catedral Metropolitana – Missa às 7h, 9h,19h, às 11h Igreja São João e às 18h Igreja do Carmo

- Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré – Missa às 7h, 9h, 12h e 18h

- Santuário Nossa Senhora da Conceição – Missa às 7h e 18h30

- Santuário São Judas Tadeu – Missa às 16h e 19h

- Santuário Nossa Senhora do Ó – Missa ás 7h e 18h30

- Santuário Santa Rita de Cássia – Missa às 7h e 19h

- Santuário do Bom Remédio- Missa às 7h, 9h e 19h

- Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Missa às 7h e 11h

- Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa – Missa às 19h

- Paróquia Arcanjo São Miguel (Una) – Missa às 19h

- Paróquia Ascensão do Senhor (Icuí) – Missa às 19h30

- Paróquia Divina Misericórdia – Missa às 8h e 19h

- Paróquia Imaculada Conceição (Outeiro) – Missa às 07h

- Paróquia Jesus Bom Samaritano – Missa às 7h30 e 19h30

- Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo – Missa às 9h e 19h

- Paróquia Nossa Senhora da Conceição – (Mosqueiro) -Missa às 7h e 18h30

- Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Cidade Velha) – Missa às 7h e 18h

- Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Fátima) – Missa às 7h30 e 18h30

- Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Marituba)- Missa às 18h

- Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência – Missa às 7h e 19h

- Paróquia Sagrada Família – Missa às 19 h

- Paróquia Santa Luzia – (Jurunas) – Missa às 19h

- Paróquia Santa Maria de Belém – Missa às 19h

- Paróquia Santa Maria Goretti – Missa às 19h

- Paróquia Santa Rosa (Benevides) – Missa às 19h

- Paróquia Santa Teresinha (Tenoné) – Missa às 19h

- Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (jurunas)- Missa às 6h30, 18h e 20h

- Paróquia Santíssima Trindade – Missa às 7h, 10h,18h30 e 8h30 Igreja do Rosario

- Paróquia Santo André Apóstolo – Missa às 19h

- Paróquia Santo Antônio de Lisboa (Batista Campos) – Missa às 6h30, 17h e 19h

- Paróquia São Benedito – Missa às 19h

- Paróquia São Francisco de Assis- (Benevides/Murinin) – Missa às 7h e 19h

- Paróquia São Francisco de Assis (Icoaraci) – Missa às 19h

- Paróquia São Francisco de Assis (Tapanã) – Missa às 20h

- Paróquia São Francisco Xavier – Missa às 19 h

- Paróquia São Geraldo Magela – Missa às 10h e 19h

- Paróquia São João Paulo II -Missa às 18h

- Paróquia São Jorge – Missa às 7h e 19h

- Paróquia São José (Doca) Missa às 7h 11h e 19h

- Paróquia São Lucas Evangelista – Missa às 7h e 19h

- Paróquia São Miguel – (Cremação) Missa às 7h30 e 18h30

- Paróquia São Pedro e São Paulo – Missas: 7h e 18h30

- Paróquia São Pio X- Missa às 8h

- Paróquia São Raimundo Nonato – Missa às 6h30 e 18h

- Paróquia São Sebastião – Missa às 19h

- Paróquia Transfiguração do Senhor – Missa às 19h

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)