Capanema mantém viva tradição do tapete de Corpus Christi no segundo ano de pandemia

O município de Capanema celebra, nesta quinta-feira (3), o dia do Corpus Christi com a tradição do tapete feito de serragem colorida. É o 45º ano dessa tradição. Porém, o é o segundo ano em que a pandemia de covid-19 evitou que a cultura da cidade fosse exercida na íntegra. Os tapetes comestumavam ter quilômetros de extensão pelas ruas da cidade. Agora, apenas 70 metros foram confeccionados em frente à Igreja Matriz. A celebração que movimentava grande parte da população, teve público controlado para evitar aglomerações.

Mauro Menezes, um dos organizadores da tradição festiva, explica que houve um pouco de dificuldades em montar os tapetes devido à chuva. O tapete deste ano foi confeccionado por 80 jovens da cidade. "Nossos jovens conseguiram fazer esse belíssimo tapete, respeitando todos os decretos de segurança contra a covid-19", disse. A procissão com o Santíssimo Sacramento também foi reduzida, com menos paradas. Houve orações para pessoas privadas de liberdade e pessoas doentes.

Devido à pandemia, no ano passado, a aposentada Walnila dos Santos, de 77 anos, nem saiu de casa. Neste ano, viu a procissão, mas de forma distanciada, sem acompanhar diretamente, como em outros anos. "Sempre me emociono, mesmo vendo apenas a passagem, porque tenho muito a agradecer a Deus por tantas graças", comentou.

A professora Viviane Gomes, de 24 anos, disse que não perde a procissão e nenhuma outra forma de expressar a fé. "Corpus Christi é o corpo de Cristo presente. Independente da pandemia, acompanho, porque é o momento de fé e encontro", disse.