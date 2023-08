Campanha Nacional de Multivacinação será lançada nesta quinta no Pará

A Campanha Nacional de Multivacinação será lançada no Pará nesta quinta-feira (10), às 10h, na Usina da Paz Cabanagem. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal múltipla em todo o Estado, tendo como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos. Além das vacinas voltadas para esse segmento, a campanha disponibilizará para adultos os imunizantes contra Hepatite B, Influenza e Dupla adulto. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), todos os 144 municípios estão abastecidos.

Segundo a Sespa, a campanha se estenderá até 26 de agosto, tendo como 'Dia D' o sábado, 19 de agosto. Nesse dia, o número de postos de vacinação e o efetivo de profissionais envolvidos serão ampliados para alcançar um número maior de crianças e adolescentes imunizados.

Serão oferecidas todas as vacinas do calendário nacional, com ênfase nas doses contra poliomielite e sarampo, doenças que ameaçam voltar em função da baixa cobertura vacinal, mas, também contra difteria, coqueluche, tétano, febre amarela e hepatite B.

A iniciativa é do Ministério da Saúde, coordenada no Pará pela Sespa e executada pelos municípios. Durante o período da campanha, as Usinas da Paz, complexos de serviços públicos geridos pelo Estado, também terão postos de imunização.