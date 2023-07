Registro definitivo da bivalente deve levar mais pessoas aos locais de vacinação, diz Sesma

Na última segunda-feira (24), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro definitivo da vacina Comirnaty bivalente contra a covid-19 da Pfizer e ampliou o público do imunizante para pessoas a partir dos 5 anos de idade. Diante da atualização, o Pará aguarda orientação do Ministério da Saúde sobre a utilização da dose de reforço no estado.

Desde fevereiro, a bivalente está disponível nos municípios, de forma emergencial, para maiores de 18 anos e pessoas acima dos 12 com comorbidade, com intervalo de quatro meses após a última dose de reforço ou segunda dose da vacina contra a covid-19. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) também espera a autorização do governo federal e reposição dos estoques para divulgar o novo calendário vacinal.

A coordenadora de Imunização da Sesma, Nazaré Athayde, espera que o registro definitivo da bivalente leve mais pessoas às unidades de vacinação combinado às estratégias de imunização, que devem ser retomadas a partir do mês de agosto após o período de férias escolares. “A gente espera que as pessoas se conscientizem sobre a importância de tomar esse reforço, porque a cobertura vacinal ainda está baixa no município, embora a vacina tenha se mostrado eficaz no combate à covid-19”, destaca a enfermeira sanitarista.

Atualmente, a capital paraense atingiu apenas 14,1% da meta de cobertura vacinal com a bivalente. Desde fevereiro, o município aplicou 182.197 doses.

De acordo com a Anvisa, vacinas bivalentes dão maior proteção contra a doença, pois contêm uma mistura de cepas do vírus Sars-CoV-2, causador da covid-19. A Comirnaty bivalente é elaborada com a variante original, que é a cepa Wuhan, somada a uma variante de circulação mais recente, a cepa Ômicron.

Nazaré enfatiza que a bivalente ainda não está disponível para crianças a partir de 5 anos, mas o município de Belém oferece outras opções de imunizante para os pequenos a partir dos 6 meses. “Atualmente, o município oferece a vacina Pfizer Baby para crianças de 6 meses de vida a 4 anos; para crianças de 5 a 11 anos, temos a Pfizer Pediátrica; e a Coronavac para pessoas a partir de 3 anos. Essas são as vacinas já autorizadas para crianças”, diz a gestora.

Locais de vacinação em Belém:

UBS Castanheira. Rua Primeiro de Dezembro, entre as Passagens José de Alencar e Sol Nascente;

UBS Combu, na ilha do Combu;

UBS Pedreira. Avenida Pedro Miranda, 1.346, Pedreira;

UBS Portal da Amazônia. Rua Osvaldo de Caldas Brito 39, Jurunas;

UMS Águas Lindas. Conjunto Verdejante I, Águas Lindas;

UMS Bengui II. Passagem Maciel, Bengui;

UMS Cabanagem. Rua São Paulo, s/n, Cabanagem;

UMS Condor. Rua Lauro Malcher, 285, Condor;

UMS Cotijuba. Rua Manoel Barata, 840, Icoaraci;

UMS Cremação. Rua dos Pariquis, 2.906, Cremação;

UMS Curió. Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n, Curió-Utinga;

UMS Fátima. Rua Domingos Marreiros, 1.816, Umarizal;

UMS Guamá. Rua Barão de Igarapé-Miri, 479, Guamá;

UMS Icoaraci. Rua Manoel Barata, 840, Icoaraci;

UMS Jurunas. Rua Engenheiro Fernando Guilhon, s/n, Condor;

UMS Maguari. Alameda NS-15, 43, Coqueiro;

UMS Maracajá. Travessa Siqueira Mendes, s/n (esquina com a Oitava Rua);

UMS Marambaia. Avenida Augusto Montenegro, Marambaia;

UMS Outeiro. Rua Manoel Barata, Ponta Grossa;

UMS Paraiso dos Pássaros. Travessa Beija-Flor, Maracangalha;

UMS Pratinha. Avenida Arthur Bernardes, Pratinha;

UMS Providência. Avenida dos Tucanos, 391-409, Maracangalha;

UMS Sacramenta. Avenida Senador Lemos 1.840, Sacramenta;

UMS Satélite. Travessa WE-8, Coqueiro;

UMS Sideral. Rua Sideral, s/n, Parque Verde;

UMS Tapanã. Rua São Clemente, 3.300, Tapanã;

UMS Tavares Bastos. Avenida Rodolfo Chermont, 170, Marambaia;

UMS Telégrafo. Rua do Fio, Telégrafo;

UMS Terra Firme. Passagem São João, 170, Terra Firme;

UMS Vila da Barca. Travessa Coronel Luiz Bentes, 80, Telégrafo;

Pontos de vacinação nas Estratégias Saúde da Família (USF), das 8h às 17h:

USF Aeroporto. Rua dos Passos, s/n, Mosqueiro;

USF Água Cristal. Rua da Mata, Passagem União, 21, Marambaia;

USF Barreiro I. Passagem Mirandinha, 367, Barreiro;

USF Barreiro II. Passagem São Sebastião, s/n, Barreiro;

USF Canal do Galo II. Travessa Humaitá, s/n (entre avenidas Pedro Miranda e Antônio Everdosa), Pedreira;

USF Canal Pirajá. Travessa Barão do Triunfo, 1.015 (esquina com Rua Nova), Pedreira;

USF Carananduba. Avenida Cipriano Santos, Passagem Santa Maria, 01. Ponte do Cajueiro, Carananduba, Mosqueiro;

USF Eduardo Angelim. Conjunto Eduardo Angelim, Avenida Dezessete de Abril, s/n;

USF Fama. Rua Tucumaeira, s/n, Estrada do Fama, 72, Outeiro;

USF Fidélis. Rua Pantanal, s/n, bairro Fidélis, Outeiro;

USF Furo das Marinhas. Rodovia Augusto Meira Filho, s/n, bairro Furo das Marinhas;

USF Panorama XXI. Rua dos Comerciários, 108, entre rodovia Mário Covas e Rua Benjamin, Cabanagem;

USF Paraíso Verde. Avenida João Paulo II, s/n (próximo à área da Cosanpa), Curió-Utinga;

USF Parque Guajará. Avenida Augusto Montenegro, Rua Gouveia Silva, s/n, Parque Guajará;

USF Parque Verde. Rua da Yamada (próximo ao Emaús), Parque Verde;

USF Quinta dos Paricás. Residencial Quinta dos Paricás, Rua 12;

USF Radional II. Passagem Radional II, 58, Condor;

USF Souza. Avenida Almirante Barroso, Setrans. Souza;

USF Sucurijuquara. Estrada da Baía do Sol, s/n, bairro Sucurijuquara, Mosqueiro;

USF Tenoné II. Passagem Sexta Linha, s/n, Tenoné;

USF Terra Firme. Rua São Domingos, 414, Terra Firme;

Outros pontos de vacinação:

Hospital do Exército: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h;

Hospital de Aeronáutica: terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h;

Hospital Naval: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h;

Universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Horário de funcionamento:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira o atendimento é das 8h às 17h.

