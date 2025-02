Campanha de renegociação de débitos 'Conta com a Cosanpa' encerra neste sábado (15)

Clientes da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) têm até o sábado (15/02) para negociar débitos com até 90% de descontos. A oferta é parte da campanha “Conta com a Cosanpa”, que chega aos últimos dias com quase 20 mil negociações realizadas.

Além do percentual de descontos, a campanha oferta, ainda, a possibilidade de isenção de taxas de juros, multas e correção monetária. Para pagamentos à vista, os usuários receberão um adicional de 40% de desconto. Em outros casos, os clientes podem parcelar os valores em até 12 vezes.

Lançada em novembro do ano passado, a campanha é válida em todos os municípios de atuação da Cosanpa. Até o momento, quase 20 mil acordos foram fechados contemplando diferentes grupos usuários, como clientes residenciais, grandes consumidores e beneficiários do Programa Água Pará.

“Inicialmente, esta Campanha encerraria em dezembro, mas decidimos pela extensão do prazo para que nossos clientes tivessem mais tempo para negociar ou quitar possíveis débitos com descontos interessantes. Ao final, os valores arrecadados tornam-se investimentos nos serviços da Companhia que refletem na no dia-a-dia dos clientes”, explica Paulo Cavalcante, diretor de mercado da Cosanpa.

Usuários interessados em regularizar pendências junto à Cosanpa podem realizar negociações em qualquer Loja de Atendimento ou pelos canais: 0800 0195 195 (Central Telefônica), WhatsApp: (91) 3122-7194 e Chat online: www.cosanpa.pa.gov.br. Para qualquer uma das opções, será necessário apresentar documento de identidade, CPF e uma conta de água.