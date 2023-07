Bombeiro morre e 157 pessoas são presas em 5° noite de protestos em Paris

Um bombeiro morreu, nesta segunda-feira,3 , durante os protestos em Paris, na França. Essa foi a segunda morte desde o início das manifestações pelo assassinato de um adolescente durante abordagem policial, no dia 27 de junho.



O cabo do Corpo de Bombeiros Dorian Damelincourt sofreu infarto após inalar fumaça na tentativa de apagar incêndio em um estacionamento, em Saint-Denis. Um jovem de 20 anos que participava dos protestos morreu ao cair de um telhado, na sexta-feira, 30.



A onda de violência começou com a morte de Nahel, 17 anos. O jovem de origem argelina tentou fugir de uma blitz em Nanterre e acabou sendo morto por policiais.



Na noite de domingo, 157 pessoas foram presas durante as manifestações. O número é bem menor do que o da noite anterior, quando cerca de 700 pessoas foram detidas.



Segundo a polícia francesa, mais de 1,3 mil pessoas foram presas na onda de protestos pelo assassinato do adolescente. As autoridades francesas afirmam que cerca de 350 prédios foram incendiados e 300 veículos danificados.



