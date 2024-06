Bolsa Família: beneficiários têm prazo para fazer avaliação de saúde; saiba como

Mais de 200 mil famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, em Belém, precisam realizar a avaliação das condições de saúde até o próximo dia 28 de junho. A medida abrange a avaliação do estado nutricional, a verificação da cobertura vacinal para crianças menores de sete anos e o acompanhamento pré-natal para gestantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a avaliação é obrigatória para:

mulheres de 14 a 44 anos,

crianças menores de sete anos,

gestantes,

mulheres que estão amamentando, independentemente da idade.

Como fazer a avaliação

Para realizar a avaliação, as famílias devem ir à Unidade Municipal de Saúde (UBS) ou Estratégias Saúde da Família mais próxima de sua residência munidas com o cartão do programa federal Bolsa Família, carteira de vacinação das crianças e/ou cartão da gestante.

Documentos necessários

Cartão do Bolsa Família,

Carteira de vacinação das crianças e/ou adolescentes.

O que acontece com quem não fizer a avaliação

Atualmente, Belém conta com 209.128 beneficiários cadastrados no Bolsa Família que precisam realizar a reavaliação dentro do prazo estipulado, conforme destaca o assessor técnico da Sesma, Márcio Nascimento.

"É importante ressaltar que a reavaliação é obrigatória para o público-alvo. Precisamos atingir o máximo de pessoas possível dentro desse quantitativo de beneficiários”, ressalta Nascimento.

É importante ressaltar que as famílias que não comparecerem às unidades de Saúde para a verificação podem ter o benefício federal bloqueado, caso não tenham os dados de acompanhamento da saúde atualizados.

Portanto, é fundamental que os beneficiários do Bolsa Família na capital paraense atendam a este chamamento da saúde pública municipal até o dia 28 de junho, garantindo assim a continuidade e regularidade do benefício. Para mais informações, os interessados podem procurar diretamente as unidades de saúde do seu bairro.