Dia Mundial do Meio Ambiente: Belém terá iniciativas para se tornar uma cidade resiliente

Hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para chamar a atenção da sociedade para os problemas ambientais e para a importância de preservar os recursos naturais do planeta. No Pará, a data é marcada por programações da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Pastas divulgam projetos para combater problemas ambientais na capital do estado.

Segundo o secretário da Semas, José Mauro de Lima O’de Almeida, a pandemia teve um peso significativo na consciência sobre as mudanças climáticas vividas, hoje, no estado. “Mas também mostrou que é possível fazer algo para que o resultado seja diferente”, ele avalia, enfatizando que a mudança no padrão de chuvas no estado é um dos sintomas mais perceptíveis do momento.

Para o secretário, todas as atividades realizadas em centros urbanos e em áreas de florestas têm impactos interligados: “Não é à toa que Belém já experimenta uma mudança do ciclo da chuva, o que tem a ver com o desmatamento e o aquecimento que está acontecendo”. Ele considera, ainda, que uma das consequências mais sentidas no dia a dia tem sido as enchentes e alagamentos nos centros urbanos, o que também toca no problema da destinação do lixo, por isso, uma das ações de destaque da Semana do Meio Ambiente será a entrega de postos de coleta seletiva à cidade.

O primeiro ecoponto foi instalado na sexta-feira (3), no parque urbano Porto Futuro, no bairro do Reduto, em Belém. O segundo começou a funcionar no sábado (4), na entrada do segundo portão do Parque Estadual do Utinga. “Com a implantação dos pontos de coleta seletiva, a Semas assume seu compromisso com a sustentabilidade”.

Os ecopontos funcionarão nos sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Poderão ser entregues materiais plásticos, de metais, papel, vidro e papel. Também serão recebidos óleo de cozinha, materiais de escrita, esponjas de cozinha, sombrinhas, guarda-chuva e eletrônicos. O Instituto Alachaster irá operacionalizar o espaço.

Belém também tem projetos de sustentabilidade a nível municipal

Diante das mudanças climáticas percebidas hoje, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) destaca a necessidade de transformar a capital do estado em uma cidade resiliente. “Não é normal caírem essas chuvas nesse período. Isso significa que já estamos vivendo as mudanças climáticas que a gente falava há um tempo atrás. Para estar preparado, é preciso termos cidades resilientes, preparadas para suportar as mudanças que podem acontecer”, explica o secretário da Semma, Sérgio Brazão e Silva.

Para combater a poluição, pontos de alagamentos e de proliferação de doenças, a secretaria visa criação de pontos de coleta de entulho na cidade. “A prefeitura vai criar três ecopontos para recolher lixo como geladeira velha, colchão velho - aquele material que é descartado irregularmente e cria os lixões. Estaremos divulgando mais detalhes da programação nas redes sociais da Semma”, diz Sérgio.

O secretário destaca, ainda, um extenso projeto de arborização, que visa mudar a realidade de Belém enquanto cidade com apenas 22,4% de vias arborizadas, segundo o IBGE. “Já começamos a arborização da avenida Perimetral, que receberá um trabalho de paisagismo em toda sua extensão. Também será feito um trabalho na Senador Lemos, com paisagismo, paradas de ônibus ecológica, árvores que dão sombra, arbustos com flores e piso de grama”, conta o secretário. Para ele, o projeto de arborização “trata da distribuição da qualidade de vida, da condição ambiental adequada por toda a cidade”.

Arborização urbana de Belém - túnel de mangueiras. (Hamilton Braga / O Liberal)

Brasil tem metas com relação à preservação do meio ambiente

Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), realizada no ano passado em Glasgow, na Escócia, o Brasil se comprometeu a reduzir em 50% a emissão de carbono até 2030, tendo como base o ano de 2005. Uma das ações nesse sentido foi a publicação do decreto que regulamenta o mercado brasileiro de carbono, no dia 19 de maio, durante o Congresso Mercado Global de Carbono – Descarbonização & Investimentos Verdes, realizado no Rio de Janeiro.

Essa política deverá ser aplicada na geração e distribuição de energia elétrica; no transporte público urbano; nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas e passageiros; na indústria de transformação e na de bens de consumo duráveis; nas indústrias químicas fina e de base; na indústria de papel e celulose; na mineração; na indústria da construção civil; nos serviços de saúde e na agropecuária.

Serviço:

Ecoponto - coleta seletiva

Unidades Porto Futuro e Parque Estadual do Utinga

Funcionamento: sábados, domingos e feriados

Horário: de 9h às 16h

Programação do Dia do Meio Ambiente (Semas)

Domingo – 05/06

Eventos: Feira da Biodiversidade; Brincadeiras com Arte Educador – Tio Arroz; Exposição das Unidades de Conservação

Local: Parque Estadual do Utinga

- Horário: 8h às 12h

Eventos: roda de conversa sobre os 15 anos do Ideflor-Bio

Local: Parque Estadual do Utinga

- Horário:9h às 11 h

Eventos: Marketplace de Bioeconomia e feira da agricultura familiar; Apresentação Cultural - Cordão do Curupira

Local: Parque da Residência

Horário: 9h às 12h

Eventos: Feira de exposição e vendas de produtos voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente; Programação institucional Ideflor-Bio e Setur; Plantio das mudas fornecidas pelo Ideflor-Bio; Apresentação de óculos de realidade virtual feitos de miriti (Interceleri); Exposição de Sistema Agroflorestal em vasos; fauna, solos, planta, sementes, madeira; Unidades de Conservação; e animais taxidermizados; Encerramento com atração musical.

Local: Porto Futuro

Horário: 16h às 19h

Programação do Dês do Meio Ambiente (Semma)

Domingo – 05/06

Eventos: Abertura da ação de arborização; Apresentação folclórica

Local: Perimetral

Eventos: Ekofeira; Atividade VetKids

Local: Horto Municipal

Horário: de 8h às 12h

Demais programações ao longo do mês via redes sociais da Semma (@semmabelem)