Belém sedia o Seminário Amazônia in Loco neste mês

Possibilidades de investimentos e atividades economicamente sustentáveis na região amazônica voltados a empresas europeias. É com essa proposta que acontece nos dias 10 e 11 de novembro na Estação das Docas, em Belém, o Seminário Amazônia in Loco, com a participação de empresários e uma agenda de palestras com a presença de autoridades e de especialistas.

A programação contará com apresentações e debates sobre a Amazônia e uma feira de exposição de produtos, serviços e tecnologia. Em paralelo ao evento principal, estão programadas rodadas de negócios para permitir, às empresas que trabalham com negócios na região, o contato com interessados e investidores. As rodadas de negócios estão com inscrições abertas e pretendem reunir representantes de empresas dos países membros da União Europeia e da Amazônia.

O evento é organizado pela Eurocâmaras do Brasil, Câmara de Comércio da Finlândia no Brasil (Finncham Brazil) e Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil. As rodadas de negócios contam com a parceria do Sebrae, Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) e da Enterprise Europe Network (EEN), rede que tem o objetivo de promover o crescimento de pequenos e médios negócios brasileiros com empresas similares dos países membros da União Europeia. No Brasil, a EEN é gerenciada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict).

A Eurocâmaras, entidade mais representativa do empresariado europeu - que conta com mais de cinco mil organizações no Brasil -, assumiu a responsabilidade de organizar um evento que apresente as inúmeras possibilidades de investimentos e atividades economicamente sustentáveis na região amazônica para empresas europeias.

A participação na rodada de negócios é gratuita. As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro pela página da plataforma b2Match: https://rodada-de-negocios-amazonia-in.b2match.io/ Mais informações sobre o Seminário Amazônia in Loco podem ser obtidas no link https://camaraespanhola.zohobackstage.com/AMAZONIAINLOCO