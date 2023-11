Belém recebe Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho

Nesta terça-feira, 28, começa a programação do VIII Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho com o tema: “Um mundo mais sustentável está em nossas mãos”. O evento será realizado na sede do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região PA/AP, localizada no bairro do Umarizal, em Belém. Serão quatro dias de programação com a participação de autoridades do sistema de justiça trabalhista brasileiro.

O encontro tem o intuito de discutir sobre as principais ações que estão contidas no Ato Conjunto nº 24/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, que instituiu a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho.

O evento será realizado até o dia 01 de dezembro, e, além da programação na sede do TRT-8, os integrantes farão parte de um mutirão de atendimento à população e conhecerão a cadeia de negócio de cerâmica localizada na região do Paracuri, no distrito de Icoaraci.

A abertura está programada para esta terça-feira (28), às 9h. A primeira palestra será ministrada pelo ministro Lelio Bentes Corrêa, presidente do TST e CSJT, e tratará sobre “O percurso da sustentabilidade na justiça do trabalho: Atualidades, perspectivas e futuro”, no auditório Aloysio da Costa Chaves.

Veja quais temas serão abordados em painéis

Capacitismo e Barreiras Sociais no Ambiente de Trabalho;

a sustentabilidade e o futuro do trabalho: empregos verdes e novas perspectivas;

A sustentabilidade e o trabalho decente: O reconhecimento do trabalho de catadoras e catadores;

Dano Climático e o Papel do Judiciário e também um painel sobre a cadeia do açaí e o trabalho decente.

O evento é voltado para servidores e magistrados da Justiça do Trabalho e contará com a presença e participação de diversas autoridades e especialistas em sustentabilidade e acessibilidade que irão auxiliar e incentivar a implementação de novas práticas, individuais e conjuntas, que efetivem a participação da Justiça em prol do meio ambiente e seguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Premiação

Ao todo, 13 projetos finalistas disputam o troféu “Justiça do Trabalho Sustentável 2023” em quatro categorias diferentes (social, ambiental, econômica e cultural).

O objetivo do prêmio é reconhecer e disseminar projetos, ações e práticas de sustentabilidade implementadas na Justiça do Trabalho.

Conheça as categorias e as iniciativas finalistas

Dimensão Social

Esses projetos buscam promover inclusão e integração dentro dos tribunais, e melhorar a qualidade de vida dos participantes.

Os finalistas são:

Projeto Barco Escola, do TRT da 11ª Região (AM/RR);

ALIA - Assistente de Localização Interna Acessível, do TRT da 13ª Região (PB); e

Balcão Visual, do TRT da 15ª Região (Campinas/SP).

Dimensão Ambiental

Sob a perspectiva ambiental, foi avaliado o compromisso com a preservação do meio ambiente com ações inovadoras e sustentáveis para proteger a natureza. As iniciativas finalistas são:

Programa Carbono Neutro, do Tribunal Superior do Trabalho;

Projeto ECOLABORA, do TRT da 13ª Região (PB);

Deixe uma boa impressão, do TRT da 18ª Região (GO);e

Projeto Inteiro Pelo Meio, TRT da 23ª Região (MT).

Dimensão Econômica

Essas iniciativas demonstraram que é possível alinhar as práticas econômicas aos princípios sustentáveis.

Plano de Logística Sustentável (PLS) no fluxo de contratações sustentáveis, do TRT da 2ª Região (SP);

Almoxarifado Sustentável, do TRT da 4ª Região (RS); e

Concurso Desafio Sustentável, do TRT da 4ª Região (RS).

Dimensão Cultural

No âmbito cultural, são projetos que apontam para a importância de preservar e promover a diversidade cultural dentro dos ambientes da Justiça do Trabalho.

Projeto Percursos e Vivências de Servidores/as e Magistrados/as Negros/as, do TRT da 4ª Região (RS);

Glossário de Termos da Justiça Trabalhista em Libras, do TRT da 8ª Região (PA/AP);

e Projeto Quilombo vai à Nasa, do TRT da 13ª Região (PB).