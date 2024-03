Base Aérea de Belém recebe exercício de treinamento da FAB e Exército brasileiro

Nesta terça-feira (06) a Base Aérea de Belém recebe o treinamento EXTEC FABEX, entre as Forças Aérea Brasileira(FAB) e Exército. A ação envolve missões de busca e salvamento, ressuprimento aéreo, em cenário marítimo e terrestre, além de ações de Polícia de Aeronáutica.

Estarão envolvidos neste Exercício os seguintes Esquadrões: Primeiro Esquadrão de Transporte Aéreo (1° ETA), Terceiro Esquadrão do Sétimo Grupo de Aviação (3°/7° GAV), Destacamento de Aviação do Exército (DstAvEx) e Grupo de Segurança e Defesa de Belém (GSD-BE).

O exercício acontecerá numa região remota de selva amazônica, no Pará, com um cenário fictício,um avião bimotor particular sofrerá um acidente e cairá em uma área densa de vegetação. A Aeronave de patrulha do 3°/7 GAV fará a busca pelo avião desaparecido. Um pelotão de Polícia de Aeronáutica do GSD-BE fará a segurança da área e proteção da aeronave e tripulantes. O C-95 Bandeirante do 1° ETA fará o lançamento de cargas com alimentos e o HM-4 do Exército fará o resgate dos feridos.

De acordo com o Major Aviador Bruno de Araújo Antunes, Chefe da Seção de Avaliação e Doutrina da Base Aérea de Belém, o exercício é uma oportunidade na qual as Unidades Operacionais e o GSD-BE têm para alcançar a melhoria contínua das habilidades de salvar vidas e manter a segurança em ambiente marítimo e terrestre.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)