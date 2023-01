Barco Hospital Papa Francisco inicia expedições de 2023 pelo município de Prainha

O projeto do Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus iniciará suas expedições 2023 pelo município de Prainha, no Pará. A 65ª edição da iniciativa ocorrerá entre os dias 19 e 26 de janeiro e levará atendimentos de saúde para as comunidades ribeirinhas de todo o Estado.

O projeto é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) com a Associação Lar São Francisco de Assis Na Providência de Deus e objetiva oferecer serviços de saúde para comunidades que vivem em locais de difícil acesso por via terrestre.

Desde o início do projeto, em 2019, já foram realizados quase 350 mil atendimentos de saúde por todo o estado.

Segundo Frei Afonso Obici, coordenador do projeto do Barco Hospital, a expectativa para 2023 é realizar 22 expedições, que levarão serviços de saúde para 17 municípios diferentes, localizados nas regiões do Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu.

“Esperamos continuar contribuindo com as estratégias de saúde da Sespa, atendendo os anseios da população ribeirinha, levando um atendimento de saúde de qualidade, especializado e permitindo que as distâncias de nosso estado sejam encurtadas através desse projeto”, disse.

Barco contará com contará com equipe multiprofissional de mais de 40 pessoas

Para a 65ª expedição, o Barco Hospital Papa Francisco, que mede 32 metros de extensão, contará com uma equipe multiprofissional de mais de 40 pessoas, entre médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Entre as especialidades ofertadas na iniciativa estão clínica geral, pediatria, ginecologia, infectologia, oftalmologia e odontologia.

Além das consultas oferecidas, a embarcação conta com estrutura para a realização de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade. O Barco Hospital Papa Francisco também oferece exames laboratoriais, eletrocardiograma, mamografia, ultrassonografia e raio-x.