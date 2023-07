​Banhistas podem emitir RG todos os sábados nas praias do Atalaia e Ajuruteua

Banhistas que frequentarem a praia do Atalaia, em Salinópolis, e de Ajuruteua, em Bragança, ambas na região do Salgado paraense, poderão contar nos próximos sábados (22 e 29/07) com o serviço de emissão de RG. É preciso levar uma foto 3x4 recente, certidão de nascimento original e comprovante de residência.

A ação, que teve início no último sábado (15), é idealizada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) e ocorre dentro da “Operação Verão 2023”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com os demais órgãos de Segurança Pública do Estado.

VEJA MAIS

O coordenador do CICCM, coronel Wellington Magalhães, salienta a importância do documento de identificação no período de férias escolares. “Muitas pessoas aproveitam para viajar em julho durante as férias escolares e é importante estar com a documentação pessoal em ordem”, afirmou.

Ocorrências

De acordo com o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira, o CICCM atende também com registros de ocorrências, e a realização de audiências de custódias para agilizar os atendimentos e dar celeridade ao serviço policial. “No centro, contamos também com uma estrutura de delegacia, com a presença de delegado e escrivão para o registro de ocorrências de pequeno porte sofridas na praia, assim como audiências de custódia feitas pelo Tribunal de Justiça para dar andamento às ocorrências”, informou Luciano de Oliveira.

Serviço

A emissão de RG acontece todos os sábados, no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), instalado na praia do Atalaia, no atalho da Sofia. É necessário levar uma foto 3x4 recente, certidão de nascimento original e comprovante de residência.