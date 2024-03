Bairro do Atalaia recebe a 15ª edição do "Prefeitura em Movimento", confira a programação completa

Moradores do bairro da Atalaia, no Município de Ananindeua, vão contar, a partir das 8 horas deste sábado (02), com serviços da 15ª edição do programa "Prefeitura em Movimento”. A ação, envolvendo atendimento médico, exames, emissão de documentos e outros atendimentos, começará na Rua São João, 500, comunidade Nova República, e se estenderá até o dia 05. No domingo (03) não haverá nenhuma ação.

O programa se estenderá entre os dias 02(sábado), 04(segunda-feira) e 05(terça-feira), em que a ação propriamente dita em que as secretarias ofertam seus serviços à população da região. Porém, haverá serviços que ocorrerão somente em um único dia, devendo o cidadão se atentar a programação para poder se beneficiar da ação.

Confira os serviços ofertados por Secretaria:

Serviços disponíveis de 02, 04 e 05 de março (sábado, segunda a terça feira)

SEGOV: Atendimento jurídico.

SESAN: Iluminação pública e tapa buracos.

SESDS: Defesa Civil GPA com o stand: educação ambiental, escrição para o programa sua casa, orientação do programa aluguel social, programa morar bem.

SEMAD: No dia da Reunião com a comunidade a SEMAD estará presente e atendendo os pedidos da população. E nos dias da ação, a equipe atenderá de 08H às 12H.solicitações cadastradas no sistema ananim digital de: reclamações, demora na marcação de consulta/procedimentos, demora em obra pública, falta de material em posto de saúde, poste apagado a noite, pedidos acessibilidade para defi cientes visuais assistência social, buraco (tapa buraco, coleta de lixo comum, limpeza de terreno baldio, mato alto, entulho em via pública esgoto placas e sinalização, poda de árvore de rua, ponto de ônibus, praça e/ou quadra para lazer e esporte, semáforos vacinas, vaga em creches, vaga escolas denúncias, aterro sanitário irregular, construção irregular, estabelecimento com acessibilidade irregular, iluminação pública irregular, maus tratos a animais, ocupação irregular de área pública, ônibus danifi cado, ponto de assalto/roubo ponto de tráfi co de drogas.

SEURB: Capina/roçagem, manutenção de drenagem, retirada de entulhos e desobstrução de bueiros e limpeza, driver-thur.

Serviços disponíveis apenas aos sábados

SEMCAT/ CRAS E CREAS do Jaderlandia com várias atividades, inclusões nos programas sociais, grupos de dança de carimbo, bonde resgatando vidas através da dança, mulheres de fi bras unidas pela amizade, dançando e exercitando hit dance Serviço de atendimento integral à família (PAIF)inscrição no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, inscrições no programa Fluxo com respeito.Inscrição no programa criança feliz

SEGOV/ALBERT EINSTEIN: Nutricionista, psicologia, aferição de P.A e Glicose, cuidados com pés e mão e massagem de conforto

SEGOV/ ESCOLA DNA: Design de sobrancelhas e massagem quirck.

SEGOV: Resolve Energia solar, Avon Natura, jequiti, produtos naturais e artesanato exposição.

SEGOV: Aulas ao vivo de gastronomia.

SEMAD: Van da oral blue com limpeza Dentária e flúor.

SEDEC: SEVIÇOS SALA DO EMPREENDEDOR: Orientação do MEl, Formalização do MEI, Emissão da guia de pagamento (DAS), Emissão do certifi cado de Empreendedor, Alteração de Dados Cadastrais, Baixa de Inscrição do MEI,

Declaração Anual do MEI, Parcelamento de Dívida do MEI.

- Serviço de Cadastro de batedores para a Casa do Açaí e Inscrição para o Curso de Manipulação de Açai e Bacaba.

- Cadastro de artesãos e venda de produtos para a Feira do Artesanato.

SEMMU: Orientação psicossocial e encaminhamento para os órgãos que fazem parte da Rede de Apoio a Mulher vítima de violência.

SEGEF: Negociação de dívidas tributárias, emissão de boletos de IPTU e atualização de dados de empresas e MEl no cadastro da SEGEF.

SEMA: Orientação sobre plantio/supressão vegetal/ Poda de árvore e

Doação de mudas e licenciamento ambiental.

SEMUTRAM: Apoio com as virs no período da ação, atividades educativas de educação no transito, protocolo de defesa de multa, protocolo de defesa de penalidade de multas, protocolo do real condutor.

SERVIÇOS DO PAV: Regularização do CPF, Certidão e Regularização Fiscal PF e PJ (MEI, EPP, ME), Emissão de guia de pagamento de (DARF) PF e PJ (MEI, EPP, ME) consulta de imposto de renda, restituição de pagamento duplicata, retifi cação e boleto, consulta pendencia malha fi scal.PF e PJ,(MEI,EPP,ME) alterações de dados cadastrais junto a receita federal, cadastro portal regularize/PGNF, cadastro portal, GOV.BR, parcelamento de dívidas ativa PGFN da PF de PF e PJ (MEI,EPP,ME)

Serviços da SESAU:

Sábado 02/03/2024:

1. Pccu (25 a 65 anos),

2. Ortopedista,

3. Ginecologista,

4. Vacina,

5. Teste rápido,

6. Palestra saúde bucal, vacina anti-rábica.

Segunda 04/03/2024 - Oftalmologista

Terça 05/03/2024 - Dermatologista, Cardiologista, Urologista.

OBS: ULTRASSOM SOMENTE AS 14 HORAS.

SERVIÇOS DO CONSULTÓRIO MÓVEL:

Documentos necessários para as consultas médicas:

- Xerox do RG, cartão SUS e comprovante de residência.

Obs: As especialidades em ortopedia, ginecologia, oftalmologia, dermatologia, cardiologia, urologia e exame de ultrassom serão 50% espontâneas e 50% encaminhadas ao SISREG.

SERVIÇOS EM DIAS ESPECÍFICOS

SEHAB: 04 e 05 de MARÇO - Orientação sobre os programas "Morar Bem" e "Ananindeua legal, orientações sobre "Minha Casa, Minha Vida".

SEMCAT: Somente dia 05 de março - Informações sobre o acesso aos benefícios e programas de Assistência Social (PAEFI/ PAIF / SCFV / PCF

Acessuas - programa de acesso ao mundo, CadUNICO.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)