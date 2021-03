Às vésperas de seu aniversário, último paciente do Amazonas internado em Belém recebe alta

O último paciente do Amazonas a receber tratamento contra a covid-19 em Belém recebeu alta, nesse domingo (14), do Hospital de Campanha. Cláudio Almeida de Araújo já viajou de volta para sua terra, onde deve ter uma comemoração dupla: a melhora no quadro de saúde e o aniversário de 53, que ele completa hoje (15).

Com origem no município de Tefé, há mais de 500 quilômetros da capital amazonense, Manaus, seu Cláudio deu entrada na unidade do Hangar no dia 4 de fevereiro. De forma tímida, porém alegre, ele se despediu da equipe do hospital após mais de 30 dias internado.

“No hospital, pensei muito em Deus, senti muita saudade da minha família. Vou voltar para casa. Minha mensagem é que todos usem máscara, se cuidem. É uma doença muito perigosa”, comenta.

Na internação, ele precisou de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em duas ocasiões. Cláudio não precisou ser intubado, mas teve comprometimento pulmonar em 75%. Com o suporte dos profissionais de saúde do Pará, apresentou melhora do seu quadro clínico e conseguiu sair da UTI no dia 20 de fevereiro. Cláudio seguiu o tratamento na enfermaria do Hospital de Campanha até o dia de sua alta, neste domingo.

Ao todo, dos 41 pacientes com origem do Amazonas e recebidos pelo Hospital de Campanha de Belém, 32 foram recuperados e nove vieram à óbito. Segundo o secretário de Saúde, Romulo Rodovalho, a alta dos pacientes representa o apoio entre estados e a luta de todos os profissionais para vencer o novo coronavírus.

“Estamos trabalhando incansavelmente para oferecer atendimento de qualidade para os paraenses. O suporte que foi dado pelo Governo do Pará aos cidadãos do Amazonas foi fundamental e um exemplo para todos. É muito gratificante poder ajudar essas pessoas a se recuperarem dessa doença e voltarem para casa e para suas famílias", disse.

Ontem (14), no Hospital de Campanha de Belém, 20 pacientes receberam alta e também puderam voltar para as suas famílias. Neste momento, a unidade atende 328 pacientes, sendo 108 em leitos de UTI. No total, 4.636 pessoas já foram atendidas, das quais 261 foram transferidas, 3.055 receberam alta e 1.069 morreram.