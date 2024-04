Artistas autistas se apresentam no Sesc Castanhal

A 1ª Noite das Estrelas Autistas, realizada na última terça-feira,02, no Sesc Castanhal, região nordeste do estado, revelou muitos talentos na música, dança, pintura, escultura e literatura. O vento foi em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo e organizado pela Associação dos Autistas de Castanhal.

Foram 16 artistas autistas que participaram do evento. Os cantores Pedro Lucas e Rafael Silva emocionaram a plateia.

Pedro interpretou a música internacional “Perfect” do cantor britânico Ed Sheeran. Já Rafael preferiu cantar músicas sertanejas.

A diretora da associação, Cleosmar Natividade, conta que o evento irá entrar no calendário da atividades das crianças e jovens autistas de Castanhal.

Rafael Bentes, de 10 anos, é escritor e já tem dois livrinhos prontos para serem publicados. (Patrícia Baía / O Liberal)

“A Noite das Estrelas foi a nossa primeira edição. Já fazia muito tempo que estávamos querendo mostrar esses talentos todos, mas não tínhamos a oportunidade de fazer a apresentação em outros espaços. Então, nós nos unimos e montamos esse projeto que terá continuidade”, disse a diretora.

Muitos artistas já são bastante conhecidos fora de Castanhal e já tiveram a oportunidade de expor seus trabalhos em grandes feiras como a Feira do Livro, em Belém. Os desenhos do Guilherme Marinho, de 10 anos, estampados em camisetas, chaveiros e quadros foram expostos na última edição da Feira do Livro de Belém, de Castanhal e na Feira Agropecuária de Castanhal (Expofac). Muitos outros convites estão surgindo, como explica a sua mãe, Leidiane Alves Marinho, 41 anos, que também é mãe da Isabelle de 8 anos de idade.

“O Guilherme está ficando famoso. Já saiu até no jornal O Liberal. Através do talento do meu filho ele é chamado para mostrar sua arte em vários eventos e exposições e nós apoiamos esse dom que ele tem”, disse a mãe toda orgulhosa.

Rafael Bentes, de 10 anos, é escritor e já tem dois livrinhos prontos para serem publicados. As literaturas foram impressas de forma caseira para serem comercializados. As obras são “Os 4 amigos no mundo do futebol”, que conta a aventura vivida pelo artista com seus quatro amiguinhos animais. Já o livrinho “Os amiguinhos de viagem salvam o mundo” conta a saga de Rafael para salvar o mundo do perigo com ajuda de seus amiguinhos.

“Eu sou apaixonado por futebol e todas as minhas histórias tem bastante futebol. Eu quero ser quando crescer um jornalista esportivo”, contou o artista.

Para a pedagoga Larissa Costa, o evento além de encantar e emocionar os presentes, mostrou o quanto as limitações dos autistas são pequenas diante do grande talento que todos tem.

“Não podemos ter o olhar capacitista. Todas as crianças e jovens são iguais e cada um tem um dom e talento diferente. Eu até penso que dos autista é um pouco mais aflorado por eles serem tão especiais e sensíveis a arte como um todo”, observou a pedagoga.