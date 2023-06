Artefato explosivo encontrado no Aeroporto de Belém foi improvisado; veja imagens

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Pará (PMPA), divulgou detalhes da operação que identificou e manuseou um artefato explosivo encontrado no Aeroporto de Belém.

Na nota à que a reportagem teve acesso, o Bope diz que o comandante da equipe, Major Rocha, acionou o efetivo de serviço e o Esquadrão Contra Bomba para atender à ocorrência de uma suspeita de artefato explosivo no Aeroporto Internacional de Belém. Quanto à data da ação, no entanto, o órgão não foi claro.

"No local, foram realizados os procedimentos protocolares adequados conforme as Normas Internacionais de Ocorrências Contra bomba, e foi constatado, pelos Técnicos Explosivistas, que se tratava de um IED (Improvised Explosive Device)", detalha o órgão.

"O artefato foi conduzido até a cabeceira da pista do aeroporto, para desmantelamento, via intervenção manual, considerando as particularidades do local. Esta modalidade de intervenção se mostrou a mais adequada. Os peritos da PF realizaram o trabalho específico de coleta de provas e evidências garantindo a cadeia de custodia", continua o texto.

Confira imagens:

Companhia aérea Azul acionou a Polícia Federal (PF) após identificar uma bagagem suspeita. (Divulgação)

Peritos da PF realizaram o trabalho específico de coleta de provas (Divulgação)

O governo do Estado já havia informado à reportagem que prestou apoio à Polícia Federal (PF) na ação, mas que a investigação segue a cargo do órgão federal, em sigilo.