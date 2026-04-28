Arquidiocese de Belém celebra Dia de São José Operário nesta sexta-feira (1); veja a programação

O Dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, é celebrado nesta sexta-feira (1). A data foi instituída em 1955, pelo Papa Pio XII, como uma forma da Igreja Católica enobrecer os frutos do esforço humano através do trabalho. Para comemorar, na Arquidiocese de Belém, será realizada uma festividade na Paróquia de São José Operário, em Ananindeua.

A programação iniciou no dia 22 de abril e segue até o dia 1º de maio, trazendo como tema "Cristo artífice da paz, por uma paz desarmada e desarmante". A programação conta todas as noites com missa às 19h, celebrada por padres convidados e arraial com vendas de comidas típicas e apresentações culturais.

Já na sexta-feira (1), Dia de São José Operário, a programação terá início às 6h30, com procissão seguida de Santa Missa dos trabalhadores e benção das carteiras de trabalho, presidida pelo Pároco, Padre Nilton Cesar Reis, seguida de procissão. A missa de encerramento da festividade será às 18h, também presidida pelo Pároco, Padre Nilton Cesar Reis.