Ananindeua segue com 2ª dose da Pfizer para quem tem agendamento até dia 22

Neste sábado (04), a Prefeitura de Ananindeua dará continuidade ao calendário de vacinação com a 2ª dose da Pfizer. O público-alvo é formado por pessoas que tenham agendamento para tomar a 2ª dose desse imunizante até o dia 22 de setembro, incluindo os professores das redes municipal e estadual que se vacinaram em Ananindeua.

Das 08h às 13h, em nove pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Paar; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; e Igreja Universal - Águas Lindas.

"A Secretaria de Saúde de Ananindeua (Sesau) destaca que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Os documentos necessários são: RG, CPF e o Cartão de vacinação", destacou.

Em relação ao público-alvo, a Secretaria ressaltou que as pessoas que não se encaixam na descrição do calendário divulgado, devem aguardar a sua convocação. "A divulgação do calendário vacinal com o chamamento do público alvo é realizada nas redes sociais oficiais da Prefeitura e sempre ocorre à medida que novas doses chegam do município", detalhou.

Balanço

De janeiro até o momento, 394.170 doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo 283.382 de 1ª dose (D1) e 110.788 de 2ª dose (D2). Os dados consolidados são da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Ananindeua.