Ananindeua recebe Feira da Agricultura Familiar e Povos tradicionais neste sábado (2)

Visitantes poderão aproveitar para fazer compras, participar de capacitações sobre pesca e agricultura, explorar tecnologias rurais e desfrutar de programação cultural diversificada na Feira da Agricultura Familiar e Povos tradicionais de Ananindeua, neste sábado (2). O evento gratuito deve reunir cerca de 100 pequenos produtores rurais e representantes de povos tradicionais, oferecendo uma variedade de produtos agroflorestais e artesanatos regionais.

A feira será na Paróquia da Transfiguração de Senhor, no bairro do Curuçambá, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Além de gratuita, a entrada é aberta a todos que desejam apoiar os produtores locais e celebrar a cultura de Ananindeua.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Pesca e Aquicultura (Semupa) e Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf). A Semupa é responsável por coordenar políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro e agrícola de Ananindeua.

Serviço

Feira da Agricultura Familiar e Povos tradicionais de Ananindeua

Dia: sábado, 2 de março de 2024, das 7h às 15h.

Local: Paróquia da Transfiguração do Senhor, no bairro do Curuçambá

Endereço: R. Novo Paraíso - Maguari, Ananindeua