Ananindeua: milhares de pessoas participam do 'Arrastão contra as drogas'

Moradores de Ananindeua participaram do ‘Arrastão Contra as Drogas’, realizado neste sábado (24) pelas ruas do município. O evento, que foi considerado patrimônio cultural e imaterial da cidade recentemente, é organizado pela igreja evangélica Quadrangular e serve para conscientizar a população sobre os problemas decorrentes do uso e venda de substâncias entorpecentes.

A concentração desta que foi a 16ª edição do evento ocorreu no ginásio Abacatão, às 17h. Logo depois, os participantes caminharam por um trajeto que compreendia as avenidas Arterial 5, SN 24, Dom Vicente Zico (Arterial 18), rua da providência, até o Complexo Esportivo da Cidade Nova 8, na praça Chiara Lubich.

“É um dia muito especial, de muita alegria, um dia que eu comemoro, depois de dezesseis anos, nosso projeto contra as drogas ter se tornado patrimônio cultural de Ananindeua. A gente fica comovido de ver o apoio de todos, a presença das pessoas, todos unidos para mostrar que precisamos que esse mal acabe, não podemos permitir mais vidas destruídas por causa disso”, disse Ray Tavares, pastora que criou o evento.

Em cima de um trio elétrico, diversas personalidades, entre artistas, palestrantes e religiosos, comunicaram com o público, alertando sobre os riscos que envolvem as drogas em Ananindeua.

Após a chegada dos participantes ao ponto final do evento, os organizadores criaram um trabalho de acolhimento, com orientação, apoio psicológico e religioso para quem quer deixar as drogas.

Cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo inteiro nos últimos anos, de acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas das Nações Unidas, divulgado em 2021. Desde 2020 a marcha não era realizada, em decorrência da pandemia de covid-19. Para pastora Ray Tavares, a caminhada tem o intuito de informar as pessoas sobre o cenário das drogas em Ananindeua, onde em muitos locais é mais fácil que encontrar pão.

"Pretendemos fazer com que as pessoas ganhem consciência sobre o mal que as drogas fazem, não apenas conosco, mas com nossa família. Eu criei esse evento para fazer algo, pois ouvia sempre muitas mães relatando que os filhos estavam com esse problema, é algo muito grave, precisamos fazer algo”, disse.