Ananindeua aplica 2ª dose da Pfizer em quem tem agendamento até 3 de outubro

Nesta quinta-feira (23), o município de Ananindeua antecipa a 2ª dose da Pfizer para pessoas que tenham agendamento até 3 de outubro. A vacinação será das 8h30 às 13h30, em oito pontos. É necessário levar RG, CPF e o cartão de vacinação.

Locais de vacinação

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. UBS Paar

3. Assembleia de Deus - Maguari

4 . Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. UBS Jaderlândia

6. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

7. Igreja Universal - Aurá.

8. Igreja Universal - Águas Lindas

Adolescentes vacinados

Nesta quarta-feira (22), Ananindeua vacinou os adolescentes de 12 anos sem comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), o município ultrapassou 70% de sua população vacinada com a primeira dose da vacina anticovid-19.

Sâmia Borges, diretora técnica da Sesau, frisou que a gestão municipal está celebrando o calendário de vacinação. “É uma vitória, pois, desde janeiro, estamos na campanha de vacinação contra a covid-19 e chegamos na faixa etária de 12 anos, e isso é uma alegria muito grande", disse.

"Os próximos passos da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua é retornar, assim que possível, assim que o município receber mais doses, vamos ter o calendário dos grupos remanescentes com a primeira dose e fechar o calendário com a segunda dose de quem está pendente. Nas redes sociais da prefeitura vamos postar todas as informações, os locais e o público alvo”, ressaltou.

Balanço

De janeiro até esta quarta, 488.893 doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo 301.904 pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 185.989 completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.