Em Santarém, ambulância do Samu se envolve em acidente de trânsito

Na manhã desta segunda-feira (25) uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) da cidade de Santarém, no oeste do Pará, se envolveu em um acidente de trânsito com um carro de passeio. No momento da colisão, a ambulância ultrapassava a via no cruzamento da travessa Turiano Meira com Borges Leal. Apesar do susto, houve apenas danos materiais.

De acordo com o Samu, a ambulância estava seguindo para o bairro do Santíssimo para atender a ocorrência de um desmaio de idoso em uma residência. “Nossa ambulância estava seguindo na Turiano Meira quando foi avançar o sinal vermelho, devagar. Os outros carros pararam, mas o carro vermelho passou pela direita do acostamento para dobrar a direita no sentido Turiano e atingiu a lateral da ambulância”, relatou o coordenador do Samu, Joziel Colares.

A ambulância tem preferência de passagem no trânsito, de acordo com o artigo 189 do CTB, Lei nº 9503 de 23 setembro de 1997. Nesta Lei, os veículos de socorro como ambulâncias e carros de resgate tem prioridade de passagem, quando identificados e com alarme sonoro ligado.