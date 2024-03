Alunos de escola pública de Castanhal participam de aulas de violão

A Escola Estadual de Ensino Médio Benício Lopes, localizada em Castanhal, região nordeste do estado, será a pioneira na região a participar de um projeto de aulas de música. O Som da Juventude foi lançado na manhã desta quinta-feira,29, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

O projeto Som da Juventude terá início na próxima terça-feira, 05, na escola, que montou duas turmas com dez alunos em cada. A Benício Lopes é a única em Castanhal que foi contemplada pelo governo estadual com uma sala de música equipada com dez violões e dez agogôs. As primeiras turmas serão de violão com carga horária de duas horas semanais, como explica a diretora Evelyn Moura.

“No ano passado recebemos de presente os instrumentos e uma sala adaptada para as aulas. E como somos também a escola pioneira em Castanhal no estudo de tempo integral, procuramos a prefeitura para essa parceria e foi assim que surgiu o projeto Som da Juventude. As aulas serão realizadas no contra turno”, disse a diretora.

As aulas de violão serão ministradas pelos professores da tradicional Escola Municipal de Música Mestre Odilon, que pertence a Secult.

“Estamos muito felizes com essa parceria. Castanhal é o único município da região que tem uma escola municipal de música com 20 anos de tradição e que vem fomentando cultura e descobrindo talentos. A música ajuda a formar o caráter e a personalidade de um indivíduo. Além de tudo, o Som da Juventude é mais uma porta que se abre para a secretaria de cultura que não fica somente com eventos culturais”, contou a titular da Secult, Janete Oliveira.

Outros projetos de música

Há três anos a Secult desenvolve o projeto Canto do Japiim em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed). São trinta crianças do 5° ano das escolas municipais Latif Jantene e Eronildes Farias que fazem parte do projeto. As aulas são ministradas na Escola Mestre Odilon e tem como principal objetivo a melhoria no aprendizado por meio da música.

“A música é um projeto que sempre dá certo. O Canto do Japiim também foi um projeto piloto e há três anos já estamos colhendo os frutos. Por todos esses anos os alunos já fazem parte da programação do Meu Querido Natal, cantando lindamente”, observou a secretária Janete Oliveira.