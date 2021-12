Alunos da UFRA recebem celulares doados pela Receita Federal

A Receita Federal e a Polícia Federal, de janeiro a junho de 2021, apreenderam R$ 2,4 bilhões em mercadorias ilegais no Brasil. O valor é 62% superior ao do que foi retirado de circulação pelas instituições no mesmo período de 2020. Cigarros, eletroeletrônicos e itens do vestuário foram os produtos irregulares com maior montante de apreensão no 1º semestre deste ano. Uma parte desses materiais apreendidos foram entregues à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e repassada para alunos em situação de vulnerabilidade social, na manhã desta quarta-feira (22). São 150 smartphones fruto de apreensões feitas pelos agentes da Receita Federal em fiscalizações de rotina.

O crescimento do número de artigos recolhidos pelos órgãos de fiscalização e investigação expõe alguns problemas: o grande volume de mercadorias ilegais em circulação no território nacional e como as práticas criminosas são nocivas ao mercado formal, à economia e ao consumidor estão ganhando espaço no Brasil.

Segundo o Superintendente Adjunto da Receita Federal, Leonardo Frota. a Receita Federal tem trabalhado "de forma firme no combate ao contrabando, e o fruto dessas ações tem como destino os leilões, a destruição ou as doações para instituições parceiras. Estamos encaminhando esses materiais para dar suporte, que será de grande utilidade para esses aos alunos”, ressaltou.

A professora da Ufra e coordenadora do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), Edilene Barbosa, ressalta a importância desses materiais chegarem até os alunos da Universidade “Esses materiais vão atender a necessidade dos alunos e a carência que a instituição pública hoje possui, os alunos por si só passaram por muitas situações de dificuldade durante a pandemia, para poder assistir aula online, e com essa doação conseguirão assistir essas aulas remotas”.

Os alunos contemplados nessa primeira fase foram universitários de baixo poder aquisitivo, com bom desempenho escolar e que não reprovaram em nenhuma disciplina durante o último semestre.