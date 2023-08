Algodoal: moradores esperam por maior responsabilidade de visitantes

A ilha de Algodoal, um local de preservação ambiental cobiçado por turistas, principalmente, nesse período de alta temporada, que movimenta o comércio local, mas que,ao mesmo tempo, deixa prejuízos ambientais, um deles o lixo. Pensando nisso, a turismóloga Ana Paula Melo de Morais, da Universidade Federal do Pará(UFPA), realizou a pesquisa para analisar a percepção dos residentes da Vila de Algodoal sobre os processos de transformações socioambientais e suas concepções frente ao desenvolvimento do turismo nos últimos 30 anos (1991-2021).

Diante disso,a pesquisadora explica que durante a coleta de dados conseguiu identificar que os resíduos sólidos (lixo), também fizeram e ainda fazem parte dessas transformações.E quando a atividade turística se torna massiva na região, geralmente durante a alta temporada ou em feriados prolongados, a elevada quantidade de lixo afeta diretamente a comunidade local no sentido do desconforto visual, mal cheiro produzido pelo acúmulo de lixo e poluição do mangue, contaminação da água dos animais e das pessoas.

"Segundo a comunidade, alguns turistas tentam depositar em lixeiras, só que devido a quantidade de lixo ser superior, os rejeitos acabam por se espalhar nas ruas e praias. Problemas ambientais como acúmulo de lixo e modificação da paisagem natural estão relacionados ao turismo conforme a percepção dos moradores. Além disso, é importante destacar que os comunitários deixam claro que a prefeitura realiza a coleta de forma regular, evitando o acúmulo de lixo no local", diz a pesquisadora.

No entanto, ela acrescenta ainda que os moradores relatam que esse problema ocorre com frequência durante as altas temporadas, época de grande quantidade de turistas na ilha, visto que, a prefeitura não possui capacidade para atender a elevada demanda. Os principais resíduos descartados na alta temporada são: garrafas, sacos e latas. Baixa temporada é lixo doméstico e alimentos, que são enterrados no fundo do quintal ou queimados, ou deixados nas frentes das casas para a passagem dos coletores da prefeitura.

A coleta de lixo na ilha de Algodoal é feita pela prefeitura de Maracanã, e é transportada por barco que é responsável administrativamente pela Ilha, além de catadores individuais que aparecem durante a alta temporada, coletando latinhas para posterior venda.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maracanã(SEMMA), o resíduo de Algodoal está sendo controlado pela secretaria em parceria com a Agência Distrital de Algodoal com a segregação dos resíduos.

A estimativa dos rejeitos gerados dentro da APA, está cada vez mais mitigando os impactos ambientais gerados por eles na ilha de Algodoal, tendo como contrapartida o foco na Educação Ambiental onde os moradores, comerciantes, donos de pousadas e a comunidade em geral está participando dessa conscientização ambiental.

Ainda de acordo com a nota, em média, Algodoal está gerando por dia 22 sacas de rejeitos. No mês de julho, a média por dia chega a 40 sacas. Sabendo que nos fins de semanas o quantitativo sempre dobra. A partir do segundo final de semana o quantitativo aumenta.O maior resíduo gerado é o plástico e um dos maiores problemas são as garrafas de vidros.

A secretaria vem realizando campanhas de incentivo ao turista trazer o seu resíduo de volta, dando a cada um que entra na ilha a corresponsabilidade com o seu resíduo gerado.