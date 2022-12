Oração de São Nicolau para abençoar o mês de dezembro

Celebrado no dia 06 de dezembro, São Nicolau é um santo festejado em todo o mundo. Considerado o padroeiro das crianças e marinheiros, ele também é protetor da Holanda, Rússia e Grécia. Relatos apontam que ele foi um nobre benevolente e fazia doações anônimas para pobres e viúvas. Essa prática fez com que criasse a imagem do Papai Noel e a troca de presente entre as pessoas.

A história mais famosa é sobre um vizinho que vivia em pobreza e mandou as três filhas virgens venderem o próprio corpo para não morrerem de fome. Compadecido, São Nicolau deixou uma bolsa cheia de moedas de ouro para que a pureza das meninas fosse preservada. Para celebrar o legado deste santo, confira orações que a Redação Integrada de O Liberal selecionou para lhe auxiliar no momento de prece:

Oração a São Nicolau

“Deus, Todo-Poderoso, atendei às nossas preces e aceitai que Vos adoremos, prestando homenagem a São Nicolau, Sede bendito e louvado, eternamente, pelos dons que concedestes a esse Vosso Santo, e por nos haver dado São Nicolau com nosso protetor.São Nicolau, protegei-me contra os perigos do mar. São Nicolau, guiai-me.São Nicolau, socorrei-me.”

(Rezar um Pai-Nosso e uma Ave-Maria).

Orações para proteção

Senhor, pelos méritos de São Nicolau, concedei-me a graça da bondade e zelo para com os mais aflitos, necessitados e em especial para com as crianças. Que eu saiba aprofundar em mim os dons que me destes, colocando-os em prática. Livrai-me da omissão e da preguiça. Amém."

