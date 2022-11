Oração da Nossa Senhora do Bom Parto para abençoar mãe e bebê

Celebrada no dia 8 de outubro, Nossa Senhora do Bom Parto é considerada a padroeira das mães parturientes e dos partos. A devoção a ela está presente em muitos países, principalmente na França, em Portugal e na Espanha. Para celebrar os milagres desta santa, a Redação Integrada de O Liberal selecionou a oração para lhe auxiliar no momento de prece. Confira:

VEJA MAIS

Oração à Nossa Senhora do bom parto

"Ó Maria Santíssima, vós,

por um privilégio especial de Deus,

fostes isenta da mancha do pecado original,

e devido a este privilégio

não sofrestes os incômodos da maternidade,

nem no tempo da gravidez, nem no parto;

mas compreendeis perfeitamente

as angústias e aflições das pobres mães

que esperam um filho,

especialmente nas incertezas do sucesso

ou insucesso do parto.

Olhai para mim, vossa serva,

que na aproximação do parto,

sofro angústias e incertezas.

Dai-me a graça de ter um parto feliz!

Fazei que meu bebê nasça com saúde,

forte e perfeito.

Eu vos prometo orientar meu filho

sempre pelo caminho certo,

o caminho que o vosso Filho Jesus

traçou para toda a humanidade,

o caminho do bem.

Virgem, Mãe do Menino Jesus,

agora me sinto mais calma

e mais tranquila, porque já sinto

a vossa maternal proteção.

Nossa Senhora do Bom Parto,

rogai por mim!"

VEJA MAIS

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)