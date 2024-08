X, antigo Twitter, ainda vai funcionar no Brasil? Veja o que muda com o fechamento do escritório

Com o anúncio de Elon Musk sobre o fechamento do escritório do X, antigo Twitter, no Brasil, no sábado (17/08), muitos brasileiros ficaram com dúvidas se a rede social ainda vai funcionar no país. A empresa divulgou uma nota onde afirma que a responsabilidade sobre o encerramento do X no Brasil é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo o portal Tecnoblog, há apenas cerca de 30 funcionários do X no Brasil e eles foram pegos de surpresa com uma reunião de emergência convocada para a manhã de sábado. Durante o encontro, foi anunciado o encerramento das operações da empresa no mercado brasileiro e a demissão ou transferênci da equipe.

Mas, e agora? O X ainda vai funcionar no Brasil?

A resposta é sim. Apesar do burburinho causado, o que muda é que os funcionários serão demitidos ou transferidos. A rede social de Elon Musk ainda estará disponível para o servidor brasileiro, onde há muita demanda, consumo e lucro. Em nota, o perfil dedicado às relações governamentais do X explicou o porquê da decisão, sem dar muitos detalhes nem explicar o não respeito às ordens judiciais brasileiras,

"[...] para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato.

O serviço X continua disponível para a população do Brasil", afirmou um trecho da nota.

Em sua conta no X, João Brant, secretário de políticas digitais, disse que a empresa vinha ignorando ordens judiciais e fugindo de intimações, atitude que ele classificou como "patética".

Leia a nota na íntegra

"Noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações.

Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal.

Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato.

O serviço X continua disponível para a população do Brasil.

Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes.

Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer - democracia ou Alexandre de Moraes.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)