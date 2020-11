WhatsApp Beta permite silenciar vídeos antes do envio

O WhatsApp está tentando mais uma função em sua versão beta no Android. A atualização mais recente do app permite que o usuário silencie vídeos antes de enviar para os contatos.

A nova opção aparece na tela do envio do conteúdo. Logo abaixo da barra de duração, o WhatsApp Beta exibe um símbolo de som. Assim como ocorre em outros apps, basta que a pessoa pressione o ícone para que o áudio seja desativado completamente.

No entanto, essa função só pode ser utilizada no WhatsApp Beta do Android com a versão 2.20.207.2. A ferramenta ainda está sendo testada e não tem previsão de lançamento para todos os usuários do app.

De acordo com o site WABetaInfo, a novidade não é exclusiva do envio de arquivos para os contatos. Quando o usuário abre a tela de publicação de status com um vídeo, a opção de desativar o som também é apresentada.

A tendência é que a opção seja lançada na edição final do mensageiro para Android e iOS em um futuro próximo.

Recentemente, os desenvolvedores começaram a implementar na versão de iOS do aplicativo as mensagens autodestrutivas, que já estão disponíveis no Android. Futuramente, o app também pode ganhar um "modo férias", que silencia conversas e grupos arquivados.