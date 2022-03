Volodymyr Zelensky diz que Ucrânia foi atacada com 56 foguetes e 113 mísseis

Durante um pronunciamento reproduzido nesta segunda-feira, 28, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que, em cinco dias, a Rússia atacou a Ucrânia com 56 foguetes e 113 mísseis de cruzeiro. As informações são do G1.

Ele disse, ainda, que após o bombardeio de Kharkiv, no nordeste ucraniano, é necessário considerar uma zona de exclusão aérea. Zelensky acusou a Rússia e disse que um Estado que comete crimes de guerra não deve ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

"Kharkiv é uma cidade pacífica, há áreas residenciais, não há instalações militares. Dezenas de testemunhas relataram que não se trata de um erro por acaso, mas de destruição deliberada de pessoas. Os russos sabiam onde estavam atirando", falou o presidente ucraniano.