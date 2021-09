Vítima de pistoleiros é saqueada em plena luz do dia

Um homem, Jorge Ortega García, de 27 anos, executado com dez tiros de fuzil, por volta de meio-dia, desta segunda-feira (27), foi saqueado um segundo indivíduo, que levou dinheiro e celular da vítima. Os crimes aconteceram em Pedro Juan Caballero, lado paraguaio da fronteira com Ponta Porã (MS). As informações são do portal Campo Grande News.

O homem, que não foi identificado, colocou a mão no bolso dianteiro direito da calça do cadáver e pegou o celular. Logo em seguida, revistou o bolso esquerdo da vítima, onde encontrou dinheiro. O resultado do saque foi guardado no bolso da própria bermuda do criminoso.

Execução

Jorge Ortega García não tinha antecedentes criminais. Ele foi atacado por três pistoleiros armados com fuzis e morto com ao menos dez tiros. Desses, três foram na cabeça. A polícia segue sem pista dos criminosos.