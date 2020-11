Vírus disfarçado de vídeo pornô rouba dados bancários

Um malware escondido em sites adultos, que é capaz de infectar computadores e roubar dados bancários, foi descoberto recentemente por especialistas em segurança digital. De acordo com um estudo da Malwarebytes, divulgado na última segunda-feira (16), a ameaça se disfarça de um falso vídeo pornô e simula uma falha de reprodução, solicitando o download de uma atualização do Java para o usuário poder assistir ao vídeo.

De acordo com os pesquisadores, os hackers apostam no interesse do usuário pelo conteúdo pornográfico para fisgar as vítimas. A campanha tem como foco dois portais que, juntos, atraem centenas de milhões de visualizações por mês.

Malsmoke

O ataque utiliza o Malsmoke, um malware variante de um famoso cavalo de troia bancário, o Zloader, que já vinha sendo observado ao longo deste ano. De acordo com o relatório da empresa de segurança, a página comprometida exibe uma miniatura de um vídeo falso. Ao clicar, o usuário é levado para uma página externa que inicia a reprodução do suposto vídeo com imagem pixelada por alguns segundos. Em seguida, o vídeo é interrompido e aparece na tela uma notificação que pede a instalação do plug-in para continuar.

Ao baixar, a vítima instala o programa malicioso no computador e abre caminho para ter seus dados interceptados.

O Malsmoke pode roubar informações pessoais armazenadas em navegadores, como dados bancários e senhas.

Ainda não se sabe quantas pessoas foram vítimas do malware.