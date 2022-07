Vinte e dois migrantes ilegais do Mali morrem em naufrágio

Vinte e dois migrantes do Mali morreram, nesta terça-feira (5), em um naufrágio na costa da Líbia por afogamento e desidratação, segundo as Nações Unidas.

Os 61 sobreviventes que informaram ter passado nove dias no mar foram resgatados pela Guarda Costeira da Líbia e levados de volta ao país, segundo informações da Organização Internacional para as Migrações (OIM), composição que faz parte da ONU. As informações são do G1 Nacional.

O porta-voz da OIM informou que os migrantes saíram da cidade de Líbia de Zuwara, próximo a fronteira da Tunísia, na madrugada do dia 22 de junho. "Segundo os sobreviventes, 22 migrantes, todos do Mali, morreram na travessia. Reportaram como causas de morte o afogamento e a desidratação. Entre os mortos há três crianças" inicou Msehli.

Ainda segundo o porta-voz, alguns dos migrantes estavam em condições de saúde precárias e foram transferidos para hospitais. Outros foram levados ao centro de detenção Al Maya.

A Líbia se transformou em uma rota para a migração irregular à Europa desde a queda e morte do ditador Muammar Kadafi em um levante apoiado pela Otan em 2011.

(Carolina Mota, estagiária da redação sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)