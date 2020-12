VÍDEO: Policiais vestidos de Papai Noel e elfo prendem suspeitos de integrar quadrilha

Uma dupla natalina de policiais prendeu suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carros na última quinta-feira (10). Os policiais disfarçados de Papai Noel e um elfo detiveram homens que supostamente estavam procurando carros para roubar em Riverside, no sul da Califórnia (EUA). Um dos detidos estava com drogas.

O disfarce era parte de uma operação para coibir furtos em lojas, que costumam ser mais frequentes no período natalino.

Undercover police dressed as Santa and Elf took down suspected car thieves last week in Riverside, California. This operation, conducted by Riverside Police Department's Property Crimes Unit, is called "Santa's Intervention." pic.twitter.com/aZGmTNHgEr