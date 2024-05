VÍDEO: Papa visita Verona durante fórum pela paz e se encontra com presidiários

O papa Francisco presidiu, neste sábado (18), um fórum sobre a paz em Verona, uma cidade do norte da Itália conhecida pela história de Romeu e Julieta e da guerra entre suas duas famílias contada por Shakespeare. Sentado em uma cadeira de espaldar alto, o sumo pontífice, de 87 anos, segurou uma bandeira pela paz, antes de responder a perguntas e escutar depoimentos de israelenses e palestinos.

"A paz nunca será o resultado da desconfiança, de muros e de armas apontadas umas contra outras", disse diante de mais de 12.000 pessoas reunidas na arena de Verona, anfiteatro que data da época dos romanos.

Esta é a segunda viagem do papa em menos de um mês, depois de sua visita a Veneza em abril, onde presidiu uma missa na Praça de São Marcos.

Francisco visitou detentos da prisão de Montorio, antes de presidir uma missa no estádio Bentegodi. A visita começou na Basílica de São Zeno, onde encontrou um grupo de crianças a quem disse: "Escutem os demais, brinquem com os demais, mas não briguem com os demais!".

O papa, que agora viaja de cadeira de rodas, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos e reduziu a frequência de suas viagens. Sua última visita internacional foi à França em setembro.

Apesar desses problemas, o Vaticano planeja para o próximo mês de setembro uma ambiciosa viagem de 12 dias pela Ásia, na Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Singapura.