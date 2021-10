VÍDEO: Maca com paciente cai de ambulância, que segue sem parar

Um paciente sofreu um acidente enquanto era levado por uma ambulância. Ele caiu, com o veículo em movimento e viu a maca onde estava deslizar no meio da rua, em Bariloche, na Argentina, na quarta-feira (13). O incidente foi registrado por câmeras de segurança. As informações são do site último segundo.

Pelas imagens, é possível ver a maca deslizar para fora da ambulância. O paciente, que não teve a identidade divulgada, foi ajudado por pessoas que passavam na rua.

A falta do paciente só foi percebida pelos enfermeiros que estavam na ambulância depois de andarem meio quarteirão. "Quando ele caiu, eles não perceberam o que aconteceu", relatou uma testemunha ao portal argentino TN.

De acordo com a testemunha, a maca ia em direção a outro carro e poderia ter batido, se não fosse pelas pessoas ao redor, que conseguiram segurar o paciente. A ambulância após de ser alertada por motoristas que presenciaram o incidente.