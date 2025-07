VÍDEO: Lutadora de MMA causa revolta na web após fumar cigarro eletrônico e oferecer a orangotango

A boxeadora e lutadora de MMA Anastasia Luchkina gerou revolta na web e em ativistas de direitos dos animais ao fumar um cigarro eletrônico ao lado de um orangotango e logo em seguida oferecer ao animal, que fez o uso do objeto. O caso ocorreu no Parque Safari Taigan, na Crimeia e foi registrado pela própria atleta e compartilhada nas redes sociais. Saiba mais a seguir:

O incidente ocorreu enquanto a atleta russa, de 24 anos, visitava o Parque Safari Taigan, na Crimeia. Nas imagens, ela compartilha o "vape" com o animal e alterna as tragadas com ele, que está atrás das grades. A gravação conta com 40 segundos e mostra o animal fumando em diversas oportunidades.

Veja o vídeo:

A atitude de Anastasia foi condenada nas redes sociais e por ativistas. A vice-presidente da PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, em português) no Reino Unido, Mimi Bekhechi, criticou Luchkina por suas ações. “Anastasia Luchkina deve ter levado muitas pancadas na cabeça se acha que é brincadeira dar um vaporizador a um orangotango. Uma violação do bem-estar deste macaco inteligente e gentil”, disse Bekhechi.

Segundo informações, o macaco encontra-se bem mesmo após ter fumado o cigarro e a lutadora foi banida de frequentar o espaço.

O Parque Safari Taigan já teve outras negligências, incluindo permitir que funcionários e turistas entrem no cercado dos leões, o que já resultou em um ataque fatal e outras duas pessoas feridas durante o incidente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)