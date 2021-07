VÍDEO: Homem é assaltado, mas não para de comer seu frango frito

Um homem conseguiu o que muita gente acha impossível: manter a calma durante um assalto e ainda continuar lanchando normalmente. Enquanto um assaltante apontava a arma na direção do rosto da vítima, ela seguiu comendo seu frango frito. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança da lanchonete. As informações são do portal Último Segundo.

O assalto aconteceu no último dia 17 de junho, mas o vídeo viralizou nesta semana. De acordo com o portal R7, a aposta dos usuários da plataforma Reddit é que o momento inusitado tenha sido na Colômbia.

No vídeo, é possível ver o criminoso chegando no estabelecimento usando capacete e segurando um revólver.

As pessoas que estão do lado de fora da lanchonete percebem a movimentação e vão embora. Aqueles que estão do lado de dentro parecem apreensivos. Menos um homem, que continuou sua refeição.

Internautas chegaram a elogiar a calma do homem e disseram que ele deve ter dado medo no ladrão, pela frieza que aparentou. Outros brincaram que queriam o endereço da lanchonete, que "deve ter o melhor frango frito do mundo".